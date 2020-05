Andrea Sannino, il cantante di ‘Abbracciame’ racconta la sua storia e la sua scalata al successo

Inutile negarlo: ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino è stata una delle canzoni più ascoltate, suonate e cantate della quarantena italiana. La più condivisa sui social network e in televisione, complice la grande promozione fatta a Domenica In da Mara Venier, che è letteralmente pazza del brano napoletano. Brano, tra l’altro, che è stato scritto nel 2014 e che è stato usato pure in una puntata di Temptation Island ma che è diventato prepotentemente attuale nel 2020, ai tempi del Coronavirus. In un’intervista a Diva e Donna Andrea Sannino – classe 1985, nato a Napoli ma cresciuto a Ercolano – ha raccontato la sua scalata al successo, di come sia stato importante l’incontro con Lucio Dalla ma anche il sostegno della sua famiglia.

Le dichiarazioni di Andrea Sannino sulla sua vita privata e professionale

“Vengo da una famiglia semplice. Volevo cantare, ma dovevo anche campare. Mio padre è stato un bidello però cantava e suonava in un complesso; anche mio nonno era un artista, faceva il macchiettista. Mia madre è una casalinga e ho due sorelle più grandi. Ho preso il diploma di scuola alberghiera, ma non ho mai lavorato in un ristorante. Per cantare la sera facevo lavoretti, anche il muratore. Poi ho iniziato con il teatro, prima amatoriale e poi, piano piano, professionale. Il successo è arrivato con Abbracciame”, ha dichiarato Andrea Sannino alla rivista edita da Cairo Editore. “Nel 2006 incontrai Lucio Dalla. Mi disse che finché non mi sentivo pronto per cantare dovevo scrivere. L’ho composto forse al momento giusto. Il passaparola ha fatto il resto. Hanno cominciato a cantarla tutti, da Belen Rodriguez a Mara Venier”, ha ammesso il 34enne. Di recente ‘Abbracciame’ è stato scelto per 7 ore per farti innamorare, il nuovo film con protagonisti Giampaolo Morelli e Serena Rossi.

Andrea Sannino è sposato e ha una figlia di nome Gioia

Dal 2018 Andrea Sannino è sposato con Marinella, 32 anni. Il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento: i due si sono conosciuti in un villaggio in Sicilia dove lui lavorava mentre lei era in vacanza. “Alla festa dei suoi 18 anni ci siamo fidanzati e mai più lasciati”, ha puntualizzato Sannino. Nel 2019 è nata Gioia, la prima figlia della coppia.