Andrea Pucci verso la Rai: il nuovo show, retroscena e dettagli

Rai 2 sembrerebbe destinata a diventare una rete sperimentale. Non solo intrattenimento e real tv, quindi, ma anche tante novità. Stando al retroscena pubblicato da TvBlog, sul secondo canale, in vista della prossima stagione televisiva, sembrerebbero in programma tre prime serate di intrattenimento. Dopo le voci che volevano Max Giusti in una di queste serate, ora sembrerebbe che in un altro degli slot previsti possa essere collocato un nuovo varietà prodotto da Silvio Testi. Ecco cosa sappiamo.

Nuovo programma in prima serata su Rai 2: il retroscena e i dettagli

Sembrerebbe, innanzitutto, che le giornate scelte per collocare le tre prime serate di intrattenimento di Rai 2 saranno la domenica, il lunedì e il martedì. Una di queste potrebbe essere occupata dal game show Liberi tutti, il cui titolo è ancora provvisorio. Si tratterebbe di una escape room riadattata al medium televisivo e destinata all’intrattenimento prime time. Due squadre di concorrenti dovranno, almeno così pare, evadere da una stanza, superando una serie di prove.

il varietà sarà probabilmente impostato sull’ironia e sul divertimento, con un team che guarderà l’altro mentre cerca di uscire dalla stanza. Non è ancora chiaro se a partecipare saranno dei vip e se ci saranno dei commentatori per quando riguarda le scelte prese dai team.

Liberi tutti: collocazione e Pucci come possibile conduttore

Come detto, Liberi tutti sarà probabilmente collocato in prima serata su Rai 2, dopo Boomerissima. Non sarebbe ancora chiara la collocazione del programma di Alessia Marcuzzi, su cui sarebbero in corso delle riflessioni a riguardo. Non è dato sapere se la nuova edizione di Boomerissima debutterà a settembre o se verrà spostata in autunno. Il giorno della settimana, invece, sembrerebbe destinato a rimanere il martedì.

Ad ogni modo, TvBlog avrebbe riportato anche un nome per la conduzione di Liberi tutti. Il più gettonato per il game show di Rai 2 sarebbe Andrea Pucci. Per il comico e conduttore televisivo, quindi, si prospetterebbe una nuova esperienza a Viale Mazzini. Non resta che attendere la presentazione dei palinsesti, ormai sempre più vicina (7 luglio) per scoprire se e quando il programma vedrà effettivamente la luce, ma anche con quale nome e quale conduttore.