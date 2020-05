Andrea Preti, lutto: “Peggiore giorno della mia vita”. Asia Argento vicina

Andrea Preti, grave lutto: “Il peggiore giorno della mia vita”. Asia Argento vicina

Andrea Preti, due giorni fa, è stato colpito da un grave lutto. Ha perso la nonna, con la quale condivideva un rapporto profondo. A dare la triste notizia è stato lo stesso attore, che sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, ha dedicato un post alla parente venuta a mancare. “La giornata più brutta della mia vita”, ha dichiarato l’interprete, in un post denso di dolore e sconforto. Sotto al messaggio di commiato si è fatta viva Asia Argento, molto amica di Preti (qualche mese fa si è persino mormorato di una relazione tra i due, presto smentita dai diretti interessati.)

Andrea Preti, il “forte abbraccio” virtuale di Asia Argento

“Ieri è stata la giornata più brutta della mia vita. Alle 20 e 30 si è spenta la mia Nonna”, scrive Andrea che aggiunge: “Non ho parole per descrivere il dolore, il vuoto che ho dentro… un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno. Andrea”. Il post è subito stato commentato da parecchi fan che hanno fatto le condoglianze e hanno fatto sentire la propria vicinanza all’attore 31enne. Tra i tanti messaggi è spuntato anche quello dell’amica Asia Argento: “Ti abbraccio fortissimo Andrea, ti sono vicina”.

Asia Argento e Preti, il gossip smentito

Lo scorso ottobre il magazine Chi pubblicava delle foto di Andrea Preti e Asia Argento. I due venivano paparazzati per le vie di Roma in atteggiamenti affettuosi. In uno scatto sembrava persino che ci fosse stato un bacio romantico, che avrebbe testimoniato una relazione nascente tra i due attori. In realtà, non ci fu alcun amore all’orizzonte, tanto meno un bacio denso di passione. “Qualche giornale becero scambia una vera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash”, tuonava Asia riferendosi alla rivista diretta da Alfonso Signorini, dopo l’uscita delle foto.