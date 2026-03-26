Andrea Pisani, bordata a Raoul Bova a Le Iene: cosa ha detto sull’età del divo e di Beatrice Arnera

Andrea Pisani ha lanciato una bordata a Raoul Bova durante il monologo scandito a Le Iene. Il comico ha avuto una relazione sentimentale con l’attrice Beatrice Arnera, con la quale ha avuto la figlia Matilde. Nei mesi scorsi la coppia è piombata in una forte crisi, dalla quale non è riuscita a riemergere. Nel frattempo Arnera si è legata al divo romano, che era reduce dalla ‘rumorosissima’ separazione da Rocio Munoz Morale. La neonata love story ha turbato emotivamente Pisani, che non ha mai nascosto il suo profondo sconforto per la piega presa dalla situazione. E non ha nemmeno lesinato stoccate a Bova.

Beatrice Arnera, l’ex Andrea Pisani risponde agli haters a Le Iene

Ospite a Le Iene nella puntata di mercoledì 25 marzo 2026, il comico ha replicato ad alcuni messaggi che gli hanno indirizzato alcuni odiatori presenti in rete. Molti riguardano proprio la storia d’amore finita non a tarallucci e vino con Beatrice Arnera. “Mollare una all’altare e poi farsi mollare per Raoul Bova, non è sfortuna, è karma“, ha scritto un utente, riferendosi al fatto che Pisani, quando stava per sposare l’ex Gaia Maccario, lasciò quest’ultima essendosi innamorato di Beatrice. “Ha fatto a un favore a un bello e ne ho danneggiato un altro, mettiamola così”, la risposta ironica di Andrea all’hater.

La stoccata velenosa a Raoul Bova

Altro intervento di un odiatore: “Andrea Pisani e il suo amico Max Angioni: un neurone per due cog***ni”. “Ci tengo a dire che quel neurone è mio”, ha replicato, sempre usando l’arma dell’ironia, il comico. Un altro messaggio ha fatto esplicita menzione a Raoul Bova. “Andrea Pisani comunque è un bravissimo attore… mi ricorda un giovane Raoul Bova”, ha digitato con tono sarcastico una persona. Ed a questo punto che il comico ha rifilato una stoccata al vetriolo al divo romano: “No vabbè, ma siamo diversi. A me piacciono le mie coetanee”.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Bova ha 54 anni mentre Arnera ne ha 30. L’intervento di Pisani ha quindi posto l’attenzione sulla differenza di età tra i due. E non certo in modo positivo. Già in passato il comico aveva pungolato l’ex di Rocio Munoz Morales. Quest’ultimo non ha mai replicato alle punzecchiature. Probabilmente non lo farà nemmeno stavolta per evitare di alimentare la macchina del gossip. Macchina in cui si è ritrovato la scorsa estate, quando Fabrizio Corona ha divulgato i famigerati “audio spaccanti”. Una vicenda non solo da cronaca rosa. Infatti Bova ha denunciato ed ora c’è in corso una indagine con gravi capi di accusa, tra cui quello di estorsione.