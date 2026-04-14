Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Non siamo tornai insieme, devastato dalla nascita di sua figlia”

Altro colpo di scena su Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: i due, a differenza di quanto raccontato da Diva e Donna pochi giorni fa, – il settimanale li aveva sorpresi in atteggiamenti affettuosi per strada – non sono tornati insieme. Lo ha rivelato lo stesso conduttore nell’intervista rilasciata al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. L’imprenditore ha anche parlato per la prima volta pubblicamente della figlia avuta dall’ex compagna nel 2022. Quando venne annunciata la nascita della bimba, tutti credettero che il padre fosse Pezzi. E invece venne spiegato che era un altro uomo, la cui identità ancora oggi è misteriosa. Capotondi non ha mai voluto rivelarla. Si è però capito che con questa persona non ha mai avuto un legame sentimentale duraturo.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi non sono tornati insieme: la smentita del conduttore

“Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici. Al momento non mi manca la figura di una compagna di vita. Io mi sono innamorato di Cristiana per quello che era, non per altro”, ha confessato il conduttore al BSMT, smentendo il ritorno di fiamma con Capotondi. Nonostante la rottura i due hanno continuato a sostenersi. E lo fanno ancora oggi. Infatti Andrea, seppur in maniera inusuale, ha spiegato di aver potuto un poco assaporare il concetto di paternità dopo che l’attrice è diventata madre.

“Il mio più grande privilegio in tutta la nostra storia, essendole stato vicino quando ha avuto la bambina, è stato l’avere la possibilità di vedere, anche se dalla soglia della stanza, la genitorialità. Ho potuto vedere un amore che non avevo mai visto prima”, ha raccontato l’imprenditore. “La bambina mi ha proprio devastato per la bellezza del legame… però Cristiana ha innestato il meccanismo del cambiamento e, dopo di lei, sua figlia mi ha proprio dato un’altra prospettiva”, ha aggiunto, dicendo che oggi non escluderebbe l’eventualità di diventare padre.

Le tappe della love story di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Capotondi e Pezzi si sono conosciuti nel 2007. Si incontrarono su un volo aereo e scoccò la scintilla. Sono stati insieme per 15 anni, vivendo sempre la relazione con grande riservatezza. Hanno deciso di mettere fine al rapporto sentimentale nel 2021, senza però comunicarlo a livello pubblico. Per questo, l’anno successivo, quando l’attrice ha fatto sapere di essere diventata madre, si è pensato che il papà fosse il suo compagno storico. Fu allora che Cristiana fece chiarezza, senza però fornire molti dettagli: dichiarò che con Pezzi non faceva più coppia e che la bimba avuta era nata in un contesto differente rispetto a una tradizionale love story. Da allora perdura il mistero su chi sia il padre biologico della piccola.