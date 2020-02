Andrea Montovoli, notte rabbiosa: “San Valentino di m..”. Attacco al GF Vip

Montovoli, notte rabbiosa al GF Vip: “San Valentino di m..” L’attore contro il programma

Andrea Montovoli, notte di lamenti, minacce e arrabbiature. Con chi ce l’aveva il bell’attore? Con il Grande Fratello Vip. Esatto, proprio con il reality e la sua organizzazione. Non appena si è conclusa la solita lunghissima diretta trasmessa ieri 14 febbraio su Canale 5, ad Andrea sono saltati i nervi tanto che ha detto senza troppi se e ma che lunedì (c’è in programma la 12esima puntata della trasmissione), se non dovesse accadere qualcosa, potrebbe abbandonare il gioco. Ma cosa, di preciso, è accaduto che ha fatto scaturire tanta rabbia? Semplice: il giovane vuole ricevere qualche segnale dalla donna che ama e che lo aspetta fuori. E pensare che ieri era San Valentino e Andrea ci aveva sperato fino all’ultimo…

Montovoli a Patrick: “Noi non contiamo più niente”

“Se mi gira il c…, io esco lunedì. Ve lo dico. Tu Fabio (Testi, ndr) cercavi la nomination? Ti capisco adesso. Stasera per me è stato un San Valentino di m….” Così Montovoli nella notte, dopo la puntata del 14 febbraio. E ancora: “Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”. Ma non è finita qui, perché l’attore ha poi raggiunto Patrick in giardino, tuonando nuovamente: “Noi non contiamo più niente”. Altro attacco tutt’altro che velato alla show. Di fatto Montovoli ha insinuato che ci siano concorrenti di serie A e concorrenti di serie B, che non “contano niente”.

Andrea Montovoli e la donna misteriosa fuori dalla Casa

Negli scorsi giorni, è stato lo stesso inquilino a far sapere che fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’è una donna misteriosa ad attenderlo. La love story è top secret. Basti pensare che Montovoli, a colloquio con Ciavarro, ha sì fatto intendere della sua relazione, senza però nemmeno svelare il nome della sua dolce metà. Chissà se il GF Vip esaudirà i suoi desideri. E chissà se dalle minacce, lui, passerà ai fatti: davvero potrebbe lasciare lunedì?