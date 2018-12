Andrea Melchiorre, tutto su Olga: “Abbiamo fatto l’amore… un sogno”

Andrea Melchiorre inedito: l’ex corteggiatore svela tutto sulla sua relazione con Olga. “Abbiamo fatto l’amore…”. Pubblicati tutti i momenti clou della sua love story: “Sei tutto quello che ho sognato”

Andrea Melchiorre svela tutti i dettagli della relazione con la fidanzata Olga, pubblicando una serie di video su Instagram. Una storia iniziata sotto il sole rovente e proseguita fino al gelido inverno. E il bello deve ancora venire. “In conclusione fai sembrare tutto meno triste. Potrei guardarti per ore. Sei tutto quello che ho sognato”, ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma qui siamo alla fine del suo racconto. Torniamo all’inizio, a quel 9 giugno 2018, dove tutto è cominciato. “Il primo weekend in costiera”. Due giorni dopo “il primo bagno insieme”. Melchiorre correda ogni Stories Instagram con foto e didascalie romantiche, ricordando le tappe significative della sua fiaba sentimentale.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si svela: “Credevo che ci dividesse la lontananza”

“18 giugno il ritorno a Roma”, poi piccolo incidente di percorso.“Il 21 giugno mi sono scordato del tuo compleanno ma ho provato a farmi perdonare tre giorni”. Come? Con un abbondante mazzo di rose rosse. Si giunge al 5 luglio, data in cui Andrea ha subito un piccolo intervento. Nulla di grave ma anche lì Olga“non è mai mancata“. Poi “la Puglia insieme”. E la favola d’amore continua. Rischia di spezzarsi poco dopo, per i timori di Andrea: “Sei volata via due mesi in Sardegna. Credevo che ci dividesse la lontananza”. E invece non è accaduto nulla di tutto questo. Anzi Olga e Melchiorre si vedono di meno, ma il rapporto resiste, anzi si fortifica. Il primo ottobre, finalmente, la ‘ri-unione’ a cui seguono Amsterdam, l’amore…

“Siamo andati ad Amstedam, bellissimo. Il viaggio della mia vita”

“Siamo andati ad Amstedram, bellissimo. Il viaggio della mia vita”. Andrea è in vena di confidenze, ha gli occhi a cuoricino: “Abbiamo visitato posti bellissimi e abbiamo fatto l’amore”. Poi le risate, il freddo e la felicità. Per Melchiorre il sogno continua e si chiama Olga.