Andrea Mainardi papà, la moglie ha partorito: il nome e la sua reazione

Il cuoco bergamasco, ex gieffino, è diventato papà per la seconda volta: ecco tutti i dettagli sul lieto evento

Andrea Mainardi è diventato padre per la seconda volta. A dare alla luce il suo secondogenito è stata la moglie Anna Tripoli. Quest’ultima ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram attraverso una dolcissima foto, poi ricondivisa dallo stesso Mainardi. Nella descrizione del post la 37enne ha anche svelato un retroscena tragicomico riguardante il neo papà bis. Ecco cosa è successo e come stanno i neogenitori.

Anna Tripoli ha annunciato, il 6 dicembre 2021, di aver partorito. La bresciana ha svelato di essere diventata mamma con una foto che la raffigura mentre si commuove guardando e accarezzando il viso del suo bambino. Si tratta di un maschietto, il cui nome è Cesare. Sotto al post la neomamma si è mostrata al settimo cielo, ringraziando Mainardi per il suo supporto e la sua preziosa energia e dando aggiornamenti sulla sua reazione. Con un pizzico di ironia la Tripoli ha detto che il marito “è collassato” ma che adesso sta bene.

Dal canto suo il cuoco 38enne, concorrente della terza edizione del GF Vip, ha parlato dei concitati momenti che hanno preceduto la nascita. Mainardi ha detto di essere stato accanto il più possibile alla moglie, che ha definito “straordinaria”, confessando che vederla soffrire è stato, per lui, un duro colpo. Poi però, una volta venuto al mondo il piccolo Cesare, tutte le sue paure sono svanite.

Il “Mainardino”, se nato proprio il 6 dicembre, condividerà il compleanno con una grande amica del papà: Antonella Clerici. Questa, sua testimone di nozze, ha spento oggi 58 candeline.

La coppia formata da Mainardi e la Tripoli ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso giugno. Anche in quell’occasione è stata la 37enne a dare l’importante comunicazione ai loro followers, anche stavolta con un dolce scatto abbinato a dei cuori blu che hanno suggerito che il sesso del nascituro fosse maschile. Mentre per la bresciana si tratta del primo figlio, lo stesso non si può dire per il cuoco. Quest’ultimo è già padre della piccola Michelle, di 13 anni, frutto dell’amore tra lui e la showgirl Laura Forgia al quale è stato legato fino al 2014. Poi, dopo una breve relazione con la conduttrice di Sky Federica Torti, Mainardi ha sposato Anna Tripoli il 13 ottobre 2019.