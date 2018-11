Andrea Mainardi, la confessione al GF Vip: “Mi sono chiuso in casa per 3 mesi”

Andrea Mainardi in lacrime, arriva una forte confessione al Grande Fratello Vip

Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip si lascia andare a una confessione molto triste. Il gieffino porta con sé ricordi del passato abbastanza forti, che riguardano la fine del suo matrimonio con la madre di sua figlia. Scendendo nel dettaglio, il cuoco racconta a Benedetta e Jane che in passato ha provato un grande dolore durante la separazione. Andrea rivela in lacrime che avrebbe voluto insegnare alla figlia cosa significa “famiglia”. Mainardi è convinto di non essere riuscito a dare alla piccola questo valore. Ma sicuramente Andrea avrà reso più volte felice la sua bambina, si percepisce dalle sue parole. Non riesce a parlare quanto racconta ciò che ha passato con la separazione dalla moglie. Benedetta e Jane gli stringono forte le mano per dargli forza, ma il gieffino sembra non riuscire più a parlare di quanto accaduto in passato. La Alexander conferma che separarsi è davvero brutto, per lei è stato come un fallimento. Probabilmente Andrea l’ha vissuta in questo modo.

Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi: il dolore provato durante la separazione

Mentre Andrea parla della sua difficile separazione con la madre di sua figlia, fa anche delle confessioni inaspettate. Il cuoco rivela che in quel periodo, non riuscendo ad accettare la situazione che si era creata, aveva deciso di non uscire più di casa. Mainardi confessa di essere rimasto chiuso nella sua abitazione per ben tre mesi. Ma la svolta è arrivata quando un giorno in bagno si è guardato allo specchio e si è chiesto: “Andrea che cavolo stai facendo?” Da questo momento, il cuoco ha deciso di riprendere in mano la sua vita, soprattutto per continuare a dare amore a sua figlia, la persona più importante per lui.

Andrea Mainardi ha ritrovato la serenità insieme ad Anna: le dolci parole del cuoco

Ora fortunatamente Andrea è riuscito a ritrovare la sua serenità insieme a un’altra donna. Scendendo nel dettaglio, Mainardi rivela a Benedetta e Jane di essere molto contento di aver incontrato Anna. Per lei spende parole bellissime: “Il lavoro dell’uomo è quello di rendere felice la sua donna”. Parole speciali quelle di Andrea, che colpiscono in particolar modo la Alexander. Proprio oggi l’attrice pensava a ciò che potrebbe accadere quando uscirà dalla Casa.