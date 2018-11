Andrea Mainardi fidanzata, parla Anna: news sul matrimonio e non solo

Andrea Mainardi si sposa: fidanzata Anna svela dettagli

Schiva e riservata è la fidanzata di Andrea Mainardi, lo chef concorrente del Grande Fratello Vip 3. Il suo nome è Anna. Si tratta di una giovane imprenditrice che vive lontana dal mondo dello spettacolo. Anna ha scelto le pagine di Spy per svelare i segreti della sua storia d’amore con Andrea e annunciare le prossime nozze. I due si sono conosciuti durante un corso di cucina. Lo chef si è rivelato un maestro modello. La scintilla si è accesa da subito e con il passare del tempo l’amore è cresciuto tanto da arrivare a legarli in una relazione sempre più solida e duratura. Coppia fissa ormai da tre anni, Andrea e la sua Anna sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Insieme i due formano una famiglia allargata: lui infatti ha giù una figlia da una precedente relazione. Lo chef 35enne ha conquistato anche la stima e la fiducia dei futuri suoceri, come ha dichiarato Anna: “Anche se è lontano dal mondo dei miei genitori, Andrea li ha conquistati con la sua simpatia e genuinità“.

Andrea Mainardi e la crisi dopo la separazione

Anche se è una persona profondamente riservata, Anna non manca di dimostrare appoggio al compagno dentro la casa del Grande Fratello. Negli scorsi giorni nei cieli sopra la casa del reality di Canale 5 è infatti ‘volato’ un suo messaggio: “Forza amore sono con te”. La futura sposa è molto orgogliosa del compagno e del suo comportamento davanti alle telecamere: “Di Andrea sta uscendo la parte più vera, ritrovo in lui quelle caratteristiche che fanno parte del suo carattere e che mi hanno fatto innamorare“. Andrea Mainardi e Anna sono dunque pronti a coronare il loro sogno d’amore. Per Andrea si tratta del secondo matrimonio. Proprio nelle scorse ore, lo chef ha rivelato quasi tra le lacrime ai coinquilini della casa di aver attraversato un periodo molto difficile alla fine del suo primo matrimonio.

Andrea Mainardi: proposta di matrimonio da sogno alla sua Anna

Oggi Andrea Mainardi ha ritrovato la voglia di amare accanto alla fidanzata alla quale ha fatto una proposta di matrimonio da sogno. La stessa Anna ha raccontato che, con la complicità di un’amica Andrea l’ha attirata in un cinema di Brescia che frequentava molto da bambina. Nella sala deserta Andrea le ha fatto una sorpresa mozzafiato: “All’improvviso un sottofondo musicale romantico e davanti ai miei occhi è apparso il video dei momenti più belli trascorsi con Andrea. Poi, lui che si avvicina a me in lacrime, si mette in ginocchio e mi chiede di sposarlo“.