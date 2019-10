Andrea Mainardi da Barbara d’Urso: il matrimonio e la gaffe mai svelata

Andrea Mainardi racconta a Barbara d’Urso una gaffe inedita capitata al suo matrimonio: “Ho fatto una mezza figura”

A Pomeriggio Cinque è sbarcato Andrea Mainardi, fresco di matrimonio con Anna Tripoli. Per l’occasione, il programma Mediaset ha preparato una clip sul giorno in cui si è svolta la cerimonia. Il cuoco, da sempre sensibile alle lacrime, si è commosso, apprezzando la sorpresa del talk. Inoltre ha svelato un retroscena inedito e divertente capitato nel cuore della cerimonia. Preso dall’emozione del momento, non ha rispettato i tempi ed ha baciato anzitempo la sposa. Peccato veniale, che ha provocato soltanto delle sane risate.

Mainardi confessa la simpatica gaffe durante il matrimonio con Anna.

“Stupendo straordinario”, dice un raggiante Mainardi a Barbara d’Urso, riferendosi al giorno del suo matrimonio. Poi il curioso aneddoto: “Sai, ho fatto una mezza figura: l’ho baciata prima del sì. Poi il sindaco mi ha guardato e mi ha detto ‘Adesso puoi baciarla’”. Nulla di grave. Il cuoco fa sapere di essere stato troppo emozionato e di essersi lasciato prendere dal momento. Piccole gaffe a parte, le nozze con Anna sono state incantevoli. Presenti anche diversi vip, tra cui Antonella Clerici e alcuni ex compagni d’avventura del Grande Fratello Vip che con il cuoco bergamasco hanno condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma a fare più rumore sono state alcune assenze illustri. Le più chiacchierate quelle di Benedetta Mazza (che però ha fatto sapere di essere stata impegnata e di essere molto dispiaciuta per non aver preso parte all’evento) e di Francesco Monte.

Francesco Monte, l’assenza al matrimonio di Andrea Mainardi: che è successo?

A molti affezionati del GF Vip, non è sfuggita l’assenza al matrimonio di Monte. Finora non si sanno ancora le cause che hanno spinto il tarantino a non essere presente alle nozze. Che fosse invitato è quasi certo, anche perché via social lui e Mainardi, poche settimane fa, scherzavano, non vedendo l’ora che arrivasse il 12 ottobre. Probabile che i molti impegni professionali abbiano tenuto lontano dall’evento l’ex tronista. Gli amanti del gossip sono rimasti delusi. Già avevano pregustato un incontro ravvicinato tra lui e Giulia Salemi.