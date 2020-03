Iannone, grave lutto. Morto amico, ex compagno di squadra: “Sconvolto”

Andrea Iannone, grave lutto. L’urlo di dolore per l’amico pilota scomparso a soli 34 anni in un incidente mortale: “Sono sconvolto”

L’urlo di dolore di Andrea Iannone per la morte di Stefano Bianco, pilota 34enne che nel 2007, in 125, è stato compagno di squadra su Aprilia del centauro di Vasto, il quale ha espresso tutto il suo dolore attraverso un post social. “Sono sconvolto”, le parole di Iannone dopo la notizia trapelata nelle scorse ore. Stefano è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio a Leini, in via Torino, poco prima delle 15.00, come riporta La Stampa. L’impatto è stato fatale. Bianco, ex campione di motomondiale e Superbike, viaggiava in sella alla sua Honda CBR600 e si è scontrato con un camion.

Iannone ricorda Stefano Bianco, suo compagno di scuderia su Aprilia: “Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip”

Appresa la drammatica notizia, Iannone ha scritto un post tra le sue Stories Instagram. Un messaggio d’addio, pieno di dolore: “Ciao Stefano, poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia. Abbiamo condiviso il box nell’anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali. Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip.” Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Bianco si è schiantato contro un autocarro che stava arrivando da Mappano ed era diretto a Leinì: il mezzo pesante, svoltando a sinistra, non ha rispettato la precedenza e la moto su cui viaggiava Stefano lo ha urtato. Uno schianto terribile che è costato la vita al 34enne. I soccorsi del 118, giunti sul posto della tragedia in elicottero, sono risultati inutili.

Il momento delicato di Andrea Iannone

Per Andrea Iannone è un periodo molto delicato. Al momento è alle prese con la squalifica per doping. Inoltre, sul versante sentimentale, sembra essere arrivata al capolinea la relazione con l’influencer Giulia De Lellis. Nelle scorse ore, la tragica morte dell’ex compagno di scuderia Stefano Bianco.