Andrea Iannone, grave lutto per il pilota: le parole sulla scomparsa

Andrea Iannone, grave lutto: le parole del pilota di Vasto

Grave lutto per Andrea Iannone e per il mondo del motociclismo, in particolare per il paddock della MotoGp. Nella giornata di ieri è scomparso Silvio Sangalli all’età di 54 anni. Silvio è stato il coordinatore del team Ducati. Il pilota di Vasto ha espresso il suo primo pensiero pubblico tramite il suo profilo di Instagram: “Ciao Silvio , ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo”. Iannone, che è passato nella scuderia Suzuki nel 2017, ha approfondito la conoscenza di Sangalli durante i quattro anni in cui ha corso per la squadra di Borgo Panigale (nel periodo racchiuso tra il 2013 al 2016).

La squadra di Borgo Panigale, Andrea Iannone e Jorge Lorenzo: l’ultimo saluto a Silvio Sangalli

“Ciao Silvio, ci hai lasciato davvero troppo presto… Tutto il team ti ricorderà sempre per il tuo sorriso e per la tua disponibilità. Un grande abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ci mancherai molto..”. Questa la dedica diffusa dalla Ducati via social. Tra i tanti che stanno dando l’ultimo saluto a Silvio, si è unito anche il pilota spagnolo Jorge Lorenzo: “Ieri Silvio Sangalli ci ha lasciati… membro di Ducati e grande amico per tutti noi che lo conoscevamo. A volte la vita è ingiusta con le persone che lo meritano di meno. Ti ricorderò sempre con il tuo grande cuore, positività e disponibilità. RIP amico mio”.

Andrea Iannone: gli anni in MotoGp e il fidanzamento con la showgirl argentina Belen Rodriguez

Andrea Iannone è un pilota italiano di motociclismo nato a Vasto il 9 agosto 1989. Da sei anni corre in MotoGP, la massima categoria (in termini prestazionali) di moto da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale di Motociclismo. Nell’ultimo periodo, oltreché per i risultati sportivi, è balzato alle cronache per la sua vita sentimentale, condividendo una storia d’amore con la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. I due da poco hanno troncato la relazione e hanno preso differenti strade.