Andrea Iannone derubato: dal suo SUV spariscono soldi e oggetti di valore

Andrea Iannone vittima dei ladri: scassinato il suo SUV

Sono emersi nelle ultime ore nuovi dettagli sul furto ai danni di Andrea Iannone. L’ormai ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato derubato di soldi e oggetti di valore. Contrariamente a quanto rivelato nei giorni scorsi i malintenzionati non hanno preso di mira la casa del pilota bensì la sua auto. Stando alle indiscrezioni, il pilota ha subito un furto di decine di migliaia di euro che erano nella sua automobile, un modello Suv, parcheggiata in zona Moscova a Milano. La mattina del 4 settembre Andrea si è avvicinato all’auto e ha visto che era stata scassinata. Sono stati portati via alcuni oggetti di elettronica e diversi oggetti di valore, tra cui degli orologi Rolex. Tra l’altro l’ultimo orologio era stato acquistato proprio insieme a Belen, come attestano alcune foto dei paparazzi.

Indagini in corso ma Iannone resta in silenzio

Al momento le indagini dei Carabinieri sono in corso e Andrea Iannone ha preferito non proferire parola. Lo sportivo non ha commentato neppure la recente rottura con Belen Rodriguez, avvenuta per volontà dell’argentina. Come fa sapere il settimanale Spy, Belen e Iannone si sono lasciati dopo due anni di relazione perché lei non provava più amore e trasporto. Per non cadere nel vortice della noia e della quotidianità, Belen ha scelto di troncare il legame con Iannone. Che, al contrario della Rodriguez, è ancora molto innamorato.

Andrea Iannone: “Belen è la mia donna ideale”

Andrea Iannone non ha mai nascosto di ritenere Belen Rodriguez la sua donna ideale, quella con la quale costruire una famiglia e un futuro insieme. Ma la conduttrice di Tu si que vales ha preferito andare via e cercare la felicità altrove.