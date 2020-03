Andrea Iannone, dopo De Lellis: “Fidanzata non famosa? Mai etichettare”

Fidanzata Andrea Iannone: chi sarà la prossima? Forse non famosa: la risposta del motociclista dopo la rottura con Giulia De Lellis

Andrea Iannone ha messo una pietra sulla sua vita privata passata. Giulia De Lellis? Tutto è trascorso e non ritorna più (anche perché pare che lei sia ritornata da Damante). Il motociclista non si è lasciato comunque abbattere dalla rottura e, su Instagram, ha già risposto a una domanda su quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Famosa o non famosa? Per lui poco importa la notorietà: valuta le persone che ha davanti per quello che valgono davvero. Dopo Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – tutt’altro che sconosciute – arriverà una ragazza che non sa nemmeno cosa sia un gossip?

Andrea Iannone su Instagram, il gossip esplode: “Mai etichettare”

Ha spiegato che con la De Lellis non è stato vero amore, ora ha risposto a una domanda di un follower di Instagram riguardo alla possibilità di innamorarsi di una ragazza sconosciuta ai più: “Mai etichettare chi hai di fronte per cosa fa. Non c’è cosa più sbagliata di valutare una persona per quello che fa e non per ciò che è realmente. Il tuo lavoro, i tuoi hobby e le tue passioni, il tuo passato e il tuo presente compongono ciò che sei. Chi valuta per una di queste aree, non avrà mai una visione completa della persona che ha di fronte”.

Famiglia Andrea Iannone: il suo sogno per il futuro

Ha poi raccontato di desiderare una famiglia (con una persona che lo ami davvero) e come immagina la sua carriera futura: “Avrò superato tante sfide, raggiunto gli obiettivi che mi sono posto e avrò una famiglia tutta mia. Però work in progress! I risultati di domani sono il frutto delle nostre azioni di oggi. Ecco perché lavoro duro per crescere ogni giorno. La cosa più bella sarà guardarsi indietro senza rimpianti”.

Come sta passando la quarantena Andrea Iannone? Il messaggio rivolto ai fan

Non solo, ha speso qualche parole sulla quarantena (anche lui la sta passando in casa): “La supereremo insieme! Si tratta di una situazione che si combatte avendo più rispetto per il prossimo che per sé stessi. Ecco perché dobbiamo restare a casa e mettere tutto in secondo piano. La nota positiva è che, una volta superata, daremo più valore alla nostra normalità, alle persone che amiamo e che ci circondano e sicuramente alla nostra libertà. Nel frattempo, però, io resto a casa”.