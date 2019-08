Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis: lei risponde così

Andrea Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis e lei risponde lasciando tutti senza parole

L’amore che lega Andrea Iannone e Giulia De Lellis è davvero forte e meraviglioso. I due stanno vivendo una vera e propria favola che sta facendo sognare tutti i loro affezionatissimi follower. La loro è una storia a dir poco magica dato che Andrea e Giulia, pur essendo legati da poco tempo, sembrano conoscersi da una vita. E ciò lo si nota dalle piccole cose. Dai loro video che postano sui social dove mostrano quella che è la loro quotidianità fatta di momenti di assoluta dolcezza e tante, anzi tantissime, risate. Il pilota di Moto Gp e la nota esperta di tendenze formano dunque una coppia vincente, che piace proprio a tutti. Tante ragazze, infatti, esprimono spesso il desiderio di poter vivere una storia come quella loro, intensa e dal sapore prezioso. Spesso e volentieri, Andrea e Giulia danno dimostrazione dell’amore che provano l’uno per l’altra anche via social. Sono tante le dediche che i due si scambiano e proprio ieri Andrea ha donato ai social delle parole per la sua metà davvero dolci. E Giulia, dal canto suo, gli ha risposto facendo uno speciale augurio a chi la segue.

La dedica di Andrea Iannone e la risposta di Giulia De Lellis

Il pilota di Moto GP che sul suo profilo è solito postare foto di quello che è il suo lavoro fatto di strade, corse e motoveicoli, ieri ha pubblicato una bellissima immagine di Giulia De Lellis. La foto è in bianco e nero e ritrae la bella modella romana, concentrandosi sul suo profilo e specialmente su di uno dei suoi occhi. La De Lellis è probabilmente appoggiata su di un cuscino e la foto gli sarà stata scattata quando si era appena svegliata. Andrea Iannone sulla foto ha scritto queste parole: “Nei tuoi occhi c’è tutto quello che ho sempre immaginato, sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato…@giuliadelellis103″. Giulia, felicissima, ha ripostato l’immagine nel suo profilo ed ha augurato alle sue fan: “Vi auguro di trovare questo, prima o poi…”.

Giulia De Lellis ha organizzato una bellissima festa per Andrea

L’amore che riceve, Giulia De Lellis, sicuramente lo merita. La ragazza infatti per il suo fidanzato è pronta a tutto e di più. Pur di donargli gioia e felicità è disposta proprio a tutto. Un esempio, è la splendida festa che ha organizzato a Iannone per i suoi 30 anni. Il party si è svolto in Puglia e pare che al banchetto ci fosse ogni ben di Dio. In più, durante la speciale serata ogni invitato ha ricevuto dei simpatici gadget con la scritta ‘Maniac’ il soprannome del bel pilota. Geniale, no?