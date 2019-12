Andrea Iannone positivo al controllo antidoping: il pilota è stato sospeso

By

Andrea Iannone è risultato positivo ad un controllo antidoping: il fidanzato di Giulia De Lellis è stato sospeso dalla Federazione motociclismo

AGGIORNAMENTO: Sono arrivate le prime parole di Andrea Iannone e Giulia De Lellis sulla vicenda.

Nuovi guai per Andrea Iannone. Il noto pilota è risultato positivo ad un controllo antidoping. Per questo motivo è stato momentaneamente sospeso dalla Federazione Interazionale di Motociclismo, che ha dato la comunicazione tramite una nota stampa. Le analisi sulle urine del fidanzato di Giulia De Lellis, effettuate da un laboratorio accreditato WADA a Kreischa, sarebbero risultate non negative ad una sostanza non specificata della sezione “Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS)” nei controlli dopo il GP di Malesia a Sepang dello scorso 3 novembre.

Da oggi Andrea Iannone non potrà più gareggiare fino a nuovi accertamenti

Andrea Iannone, sospeso a partire da oggi, ora potrà chiedere controanalisi sul campione delle urine ed eventualmente chiedere la revoca della sospensione provvisoria. Nel frattempo non potràpartecipare a qualsiasi competizione o attività motociclistica fino a nuovo avviso. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha fatto sapere di non poter “fornire ulteriori particolari per il momento”.

Nessun commento da parte di Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Per ora il diretto interessato non ha proferito alcuna parola sulla vicenda. Sul caso non si è espressa neppure l’attuale compagna, la web influencer Giulia De Lellis. I due convivono dalla scorsa estate a Lugano, nella villa dello sportivo.