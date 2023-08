Andrea Giambruno: bufera per le frasi sullo stupro su Rete 4

Altra bufera sul compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Il giornalista di Rete Quattro, nel corso della trasmissione Diario del Giorno, ha affrontato assieme ad alcuni ospiti i temi relativi ai casi di violenza che in queste settimane hanno scosso l’opinione pubblica, come quelli di Palermo e Caivano. Ad un certo punto Giambruno ha scandito:

“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Giambruno, giornalista e compagno del Premier, “Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo” pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

Il contesto in cui è stata pronunciata la frase

In studio di Diario del Giorno sono stati ospiti l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, l’avvocata Ebla Sahmed e l’imprenditore Gianfranco Librandi. L’intervento di Giambruno è arrivato nel momento in cui si è parlato dei tragici casi di stupro emersi negli ultimi mesi.

Bernardini De Pace ha sostenuto che è necessario un cambio di approccio nell’educazione dei padri e delle madri verso le figlie. L’avvocata ha dichiarato che serve introdurre un meccanismo di “autotutela preventiva”. Senaldi, dopo aver condannato i violentatori, ha aggiunto: “Le ragazze hanno il diritto di non essere violentate ma purtroppo la realtà non rispetta i diritti quindi non devono perdere conoscenza e devono frequentare contesti meno pericolosi possibili. È giusta la frase: nessuno ha il diritto di violentare nessuno, ma non è detto che questo non accadrà”.

Dopodiché si è inserito Giambruno avallando quanto detto da Senaldi: “Bravissimo, stai parlando più da padre che da giurista. Magari uno dice alla figlia di non salire in macchina con uno sconosciuto perché è verissimo che tu non debba essere violentata, perché è una cosa abominevole. Ma se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo”. E ancora: “Se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche. Perché poi il lupo lo trovi”.

La bufera su Giambruno e, di riflesso, sulla premier

Immediatamente si è sollevato un polverone sui social, con il compagno della presidente del Consiglio che è stato bersagliato. In molti lo hanno criticato con ferocia e disappunto, sostenendo che un simile ragionamento può far sembrare che le vittime di stupro abbiano in qualche modo una responsabilità quando avvengono casi di violenze e abusi. Tanti anche coloro che sui social stanno chiedendo a gran voce la cacciata su due piedi dal programma del giornalista. C’è chi invece si dice d’accordo con Giambruno, sostenendo che ha fatto un discorso crudo ma realistico e senza retorica.

Quel che è certo è che in queste ore la premier Giorgia Meloni ha un’altra gatta da pelare a livello mediatico perché va da sé che le polemiche scatenatesi sul compagno la colpiscono di riflesso. E infatti in queste ore su Twitter sta piovendo di tutto: commenti feroci si stanno alternano a commenti sarcastici.