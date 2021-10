Andrea Favaretto, Matrimonio a Prima Vista: chi è, vita privata e carriera

A Matrimonio a Prima Vista Italia è sbarcata una nuova figura per dare manforte alle coppie: trattasi di Andrea Favaretto, life coach classe 1973 con alle spalle oltre 20 anni di carriera in cui ha aiutato migliaia di persone a migliorare il proprio approccio alla vita. Diverse anche le personalità dello spettacolo che si sono affidate ai suoi preziosi consigli. Nel programma trasmesso da Real Time siederà vicino alla sessuologa Nada Lofreddi e al sociologo Mario Abis.

Favaretto, nello specifico, grazie alle sue esperienze e conoscenze, cercherà di aiutare i neo sposi ad affrontare nel modo giusto, a livello comunicativo, le rispettive relazioni sentimentali. Interagire in maniera sincera tramite un dialogo non scontato e banale è uno dei consigli che spesso dà. Più facile a dirsi che a farsi. Ma il life coach ha nel suo bagaglio professionale proprio le ricette vincenti per sbloccare le persone e migliorarle dal punto di vista personale.

“Lavorare con le coppie sul campo, andarle a trovare nella loro convivenza, nel momento in cui nascono delle crisi, per fare capire quali meccanismi stanno mettendo in atto”. Così Favaretto, a colloquio con Tv Sorrisi e Canzoni, in merito al suo ruolo nel programma di Real Time. Quattro settimane per scegliere se il matrimonio può avere un futuro oppure no sono sufficienti? “Potrebbero bastare, come è successo per qualcuno nelle edizioni precedenti. Dipende da quanto il singolo decide di giocarsi il tutto per tutto”.

Matrimonio a Prima Vista, Andrea Favaretto: moglie e figli

Andrea si è unito in matrimonio a Francesca Simonato. Le celebrazioni risalgono a sei anni fa. La coppia ha due figli, un maschietto e una femminuccia.

Matrimonio a Prima Vista Italia, chi è Andrea Favaretto: la carriera

Andrea Favaretto ha cominciato ad affacciarsi a soli 23 anni a quello che sarebbe poi divenuto il suo lavoro. La scintilla scocca nel momento in cui prende la decisione di seguire un corso di motivazione presentato dal coach Roberto Re. Ascoltando il guru, comprende subito qual è la strada che deve percorrere. Così prima diventa uno dei pallini di Re, collaborandovi nel ruolo di venditore, poi lui stesso diviene life coach ‘indipendente’.

Favaretto crede in sé, ha progetti e idee chiare. Così si butta in una nuova avventura, una sfida non facile: apre la sua scuola, Unconventional Coaching School. Da qui in poi la sua carriera decolla: tra i suoi clienti ci sono coloro che si occupano di risorse umane per alcune multinazionali famose. McDonald’s, BMW, Omnitel, Lancome e Veratour si affidano a lui. Il suo prestigio cresce e alla sua porta iniziano a bussare anche personaggi noti, i cosiddetti vip.

In 20 anni di carriera ha tenuto centinaia di corsi, ha scritto tre libri e ha tracciato il cammino a migliaia di persone. Si ricordano anche alcune sue ‘scorribande’ televisive, sempre a scopo divulgativo circa il suo lavoro. Favaretto usa la tecnica della PNL, la programmazione neurolinguistica, con il fine di offrire alle persone un differente punto di vista sulle situazioni.