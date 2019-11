Andrea e Natalia, ultime news: la coppia dice la sua su Zarino e Veronica

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la storia d’amore procede a gonfie vele, il pensiero su Alessandro e Veronica

Dopo Uomini e Donne la storia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni procede a gonfie vele. La coppia, in un’intervista doppia, svela le ultime novità sul Magazine del noto programma. Dopo sei mesi di relazione e di convivenza, il tutto procede davvero a gonfie vele. L’ex tronista ammette che insieme si trovano benissimo. Sono diverse le cose che hanno scoperto di avere in comune. In particolare, ammettono di pensarla tutti e due un po’ all’antica e di essere entrambi molto attaccati alla propria famiglia. Ed è proprio dei loro rispettivi genitori che Andrea e Natalia parlano con grande entusiasmo. Le presentazioni sono avvenute anche tra loro e, secondo quanto racconta la coppia, è andato tutto per il meglio. La Paragoni ammette di sentirsi come una figlia in casa Zelletta e non solo: il nonno e la nonna dell’ex tronista a Natale andranno dalle sue parti, in Valtellina. Una storia d’amore unica e speciale quella nata tra Andrea e Natalie all’interno dello studio di Uomini e Donne.

Intanto, nel corso dell’intervista, viene chiesto loro quali sono le persone del programma con cui sono rimasti in contatto. Natalia, come già il pubblico sa, ha stretto una forte amicizia con Claudia Dionigi e Irene Capuano. Invece, Andrea continua a sentire Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia e Angela Nasti. Con loro ha condiviso un percorso che l’ha portato a conoscere la donna che intendere sposare. Alla coppia viene, inoltre, chiesto il pensiero sugli attuali protagonisti del Trono Classico. Andrea ammette di non avere una particolare preferenza ma: “Posso dire di avere una simpatia per Alessandro, che ha lavorato con me. Mi dispiace per quello che è successo”. Dall’altra parte Natalia svela: “Inizialmente mì piaceva Veronica. Ma poi ho cambiato idea…”. Pare che la Paragoni abbia cambiato il suo pensiero dopo aver visto la Burchielli salire sul trono, cosa che non è particolarmente piaciuta a gran parte del pubblico!

Andrea e Natalia, matrimonio e figli: tanta voglia di costruire una famiglia, ma ancora intendono attendere

Non si può non parlare di matrimonio e figli. Su questo Andrea precisa: “Natalia avrebbe voluto un bambino anche subito dopo la scelta, ma io vorrei vivermi qualche anno, due o tre, la nostra quotidianità prima di allargare la famiglia.” In programma ci sarebbero nozze e figli, ma ancora pare non sia arrivato il momento giusto per la coppia che intende ancora attendere un po’. Nel frattempo, tra i loro progetti c’è quello di trovare una casa insieme. Al momento, vivono insieme nella casa in cui Andrea già viveva con un coinquilino. Ora solo alla ricerca di un’abitazione tutta per loro e progettano una vacanza romantica per gennaio, in un posto tra New York, Londra, Maldive, Kenya o Bali.