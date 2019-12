Andrea e Natalia fiume in piena: prime volte a UeD, chat del passato e sorpresa

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta dopo Uomini e Donne: l’amore continua

Oggi Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati a Uomini e Donne e hanno raccontato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Non avevamo molti dubbi al riguardo perché su Instagram i due appaiono sempre più felici e decisi a costruire una vita assieme, e comunque sin dalla scelta ci son sembrati cotti l’uno dell’altra. Dopo la puntata la coppia è comparsa in un video di Witty TV che ha fatto un’intervista stile Le Iene, quindi doppia, dalla quale è emerso più di qualcosa che non sapevamo: dalle emozioni delle prime volte in studio alla gelosia, i difetti e i pregi, le sorprese e molto altro ancora; insomma un racconto a tutto tondo di una coppia che in realtà avremmo voluto vedere a Temptation Island Vip e che speriamo possa esserci nella prossima edizione del programma.

Andrea e Natalia si confessano: le emozioni da UeD alla vita insieme

Quando l’ha vista Andrea ha subito pensato di corteggiarla: “Stava mollando Ivan [Gonzalez, ndr] e l’ho presa”. Lei da dietro le quinte ha notato subito il suo aspetto e lo ha apprezzato non poco: “Finalmente che bel bonazzo che è arrivato”, queste le sue parole. Poi una sfilza di pregi e difetti: premuroso, questa la qualità di Andrea che Natalia ha voluto sottolineare. Matura e cresciuta più in fretta del previsto: queste invece le qualità che lui ha riconosciuto alla sua principessa. Testardo e permaloso, i difetti di Andrea; rompiscatole, quello di Natalia. Diciamo che i loro segni zodiacali – Cancro e Capricorno – si fanno sentire parecchio.

Uomini e Donne, la gelosia di Andrea e Natalia: i diversi punti di vista della coppia

Andrea ha anche sottolineato che Natalia è la più gelosa della coppia, e lei ha raccontato di quando gli ha controllato il cellulare “per vedere le sue relazioni passate perché voglio capire come si relazionava con le altre ragazze”. Sì, certo, dicono tutti così. Poi una confessione dolcissima: “Il ‘ti amo’ – queste le parole della Paragoni – me lo dice spessissimo. La frase più romantica è che sono bellissima senza trucco”. Andrea non si è di certo limitato a parlare di gelosia ma ha anche spiegato che lei lo chiama “principino” perché era “troppo fi…etto quando mi ha visto”. Infine una rivelazione sull’unica sorpresa romantica di Andrea: “Il primo giorno – ha raccontato – è stata una coppa di frutta con una foglia sopra con su scritto ‘Natalia e Andrea’”. Niente di che – è vero – ma è il gesto quello che conta. Non si tratta di un’intervista come quella focosissima di qualche tempo fa ma quando si parla di Natalia e Andrea, che sono tra i più amati di Uomini e Donne, non possiamo perdere alcun dettaglio sulla loro relazione.