Andrea e Natalia mozzafiato, a Taranto prova d’amore: è così che lui si sbilancia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’amore è al top dopo Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati, e questa vacanza a Taranto sembra stia andando per il verso giusto. Tanti sorrisi e occhioni sognanti nelle loro storie Instagram, parole d’amore e dichiarazioni emozionanti, e anche molto divertimento: un mix di sensazioni e di emozioni che rendono speciale qualsiasi rapporto di coppia che si rispetti. Oggi sul proprio Instagram Andrea ha pubblicato delle stories in cui lo si vede abbracciare Natalia e farle delle dichiarazioni importanti tramite una canzone che avrete senz’altro cantato pure voi un po’ di tempo fa. “Io faccio le mie cose – dice Natalia a un certo punto – e lui viene a rompermi i coglioni”. “Devo – risponde lui di tutto punto –, così ti diverti un po’”.

La dedica d’amore di Andrea a Natalia

La canzone che Andrea ha voluto dedicare a Natalia con tanto di foto bellissima come sfondo è Complici di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini, precisamente il ritornello: “Complici, ogni volta che scappiamo è per riprenderci. Quanta voglia che ci toglie il fiato, mangiami e stringimi”. Non si può dire che l’ex tronista di Uomini e Donne non sia innamoratissimo della sua Natalia, e in realtà siamo convinti che questo sentimento sia iniziato a nascere sin da quando lei decise di conoscerlo seriamente dopo aver abbandonato Ivan Gonzalez nella puntata finale del suo trono. Un amore nato quasi per gioco, tra una provocazione e l’altra, che adesso splende a Taranto, tra la pioggia e qualche altra spiacevole vicenda.

Andrea e Natalia complici davvero: una vera coppia d’innamorati

Anche Natalia ha voluto pubblicare qualche storia sul proprio Instagram, e non possiamo che ripetere le stesse cose se guardiamo i filmati che ha condiviso con i suoi fan: lei che riprende Andrea mentre maneggia la fotocamera e che gli dà fastidio spaventandolo mentre è allo smartphone, con tanto di “T’accid a te” come risposta. Scommettiamo che questa bella coppia ci darà molte soddisfazioni? Passando per Temptation Island Vip 2, si spera.