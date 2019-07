Uomini e Donne, news Andrea Zelletta: la spiacevole sorpresa in vacanza con Natalia

News Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni felici a Taranto nonostante la pioggia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro splendida storia d’amore, e lo fanno condividendo senza sosta video e foto con tutti i loro sostenitori. Nonostante le voci di corridoio su una presunta crisi che non c’è mai stata i due non hanno mai dato retta a tali pettegolezzi e si mostrano ogni giorno spensierati e più in forma che mai, sebbene anche a loro nelle ultime ore sia arrivata una spiacevole notizia. Di cosa parliamo esattamente? A rendercene partecipi è stato proprio Andrea che su Instagram direttamente da Taranto, dove intanto il tempo sembra non essere dei migliori, ha pubblicato una foto chiarissima.

Andrea Zelletta, la multa che “rallegra” la vacanza con Natalia

Niente di grave, s’intende, ma quando si tratta di soldi la rabbia verrebbe a chiunque, e infatti Andrea ha commentato il verbale con tre smile arrabbiati. Sì, avete letto bene: Andrea ha avuto una multa di ben 139 euro, come si apprende dalla documentazione inviatagli dal comune di Nibionno, in provincia di Lecco. Un modo “perfetto” per continuare delle vacanze uggiose, anche se a giudicare dalle storie Instagram successive sembra non essere successo niente di che: Natalia esce di casa sorridente e si capisce che insieme andranno da qualche parte in serata.

Andrea e Natalia una coppia felice

Ricordiamo che Andrea e Natalia sono una delle poche coppie sopravvissute dell’ultima stagione televisiva visto che Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Alessio Campoli e Angela Nasti si sono lasciati quasi subito dopo la fine della trasmissione di Canale 5. Natalia è stata molto criticata per essere passata da Ivan ad Andrea, davvero pesantemente alcune volte, ma è evidente che i suoi sentimenti nei confronti del tronista erano sinceri. Oggi possiamo dirlo con certezza. 139 volte.