Andrea e Natalia, è crisi dopo Uomini e Donne? Tanti dubbi, lui spiega tutto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in crisi? Una storia d’amore chiacchieratissima

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più affiatati dopo la scelta a Uomini e Donne, e non avevamo molti dubbi sul fatto che non sarebbero scoppiati subito come le altre coppie uscite dal programma, perché quando lei scelse di corteggiarlo era evidente che si piacessero parecchio. I due continuano a vivere felici la loro storia d’amore, aggiornano continuamente i fan con video e foto sulla loro quotidianità e non mancano neanche di rispondere alle domande dirette che – come ben sapete – è possibile porre su Instagram. Anche a quelle più strane e scomode, come l’ultima che è stata posta proprio ad Andrea.

Andrea e Natalia sempre più innamorati: è lui a intervenire sul gossip

Una domanda molto strana, bisogna dirlo, perché a Zelletta è stato chiesto chiaramente se fosse vero ciò che i giornali dicono (quali giornali?) sulla loro crisi; Andrea ha risposto con un chiarissimo “Nessuna crisi… anzi siamo un crescere costante”. Non si è trattato tra l’altro della prima osservazione sul rapporto tra lui e Natalia: qualcuno gli ha anche scritto infatti che “non lo vede più preso da Naty”; pure a questo commento Andrea ha risposto mantenendo la calma e usando la sua solita ironia: “Vedi male allora”. Non capiamo davvero perché qualcuno abbia messo in discussione il rapporto tra Andrea e Natalia visto che da quello che mostrano sui social network – fermo restando che la realtà può essere anche molto diversa – sembrano più affiatati che mai.

Le ultime news su Andrea e Natalia

Natalia tra l’altro ci ha regalato anche una caduta divertentissima alla festa di compleanno di Andrea che non smetteremo mai di riproporvi, sia per farvi fare due risate sia perché dimostra che questa storia sta andando a gonfie vele al punto che la Paragoni è in perfetta sintonia con i parenti e gli amici del suo Zelletta. Che tutti i fan si calmino insomma: Andrea e Natalia stanno ancora insieme e non c’è alcuna crisi in atto.