Andrea e Natalia, altro che crisi: la risposta della coppia di UeD è questa

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in crisi? Voci infondate sulla coppia di Uomini e Donne

Si è molto parlato in queste ultime ore di una presunta crisi tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, forse pensando che tutte le coppie finiscono con lo scoppiare come hanno fatto Alessio e Angela, Manuel e Giulia; i fatti in realtà non stanno affatto così perché Andrea e Natalia sono più felici che mai, e a dire il vero non riusciamo a capire da cosa possano essere nate tali voci di corridoio visto che sono sempre assieme, e lo stesso Zelletta in una delle sue tante stories ha sottolineato che nei fatti convivono già: un passo importante dunque che non è certo tipico delle coppie che non sanno cosa vogliono dal loro futuro. Per chi fosse ancora indeciso entrambi oggi hanno risposto con i fatti a questi pettegolezzi.

La vacanza di Andrea e Natalia come risposta al gossip

In una storia pubblicata sul profilo Instagram di Andrea infatti si vedono entrambi raccontare di com’è iniziata la giornata – Natalia sembra aver fatto colpo sul nonno di Zelletta che le ha portato un cornetto al risveglio – e di cosa intendono fare i prossimi giorni; ebbene questa coppia “in crisi” farà una breve vacanza in Puglia e non mancherà di aggiornare tutti perché – come sottolineato da loro stessi – hanno portato con sé la macchinetta fotografica per fare delle belle foto: gli influencer sono così, e d’altra parte, diciamolo, chi di noi non porterebbe con sé una buona fotocamera o non si scatterebbe qualche foto con lo smartphone in vacanza? Poco importa comunque: Andrea e Natalia – come aveva già confermato Andrea ieri in una serie di storie molto chiare – non sono in crisi, e l’elemento più rilevante è questo.

Il futuro di Andrea e Natalia: Temptation Island Vip 2 in arrivo?

Non sappiamo cosa ne sarà della coppia di Uomini e Donne in futuro ma forse in molti concorderete col fatto che sin da quando si sono incontrati si sono piaciuti davvero, al punto che la stessa Natalia ha rinunciato a Ivan Gonzalez, ora fidanzato con Sonia Pattarino. Cos’è che ci aspettiamo da entrambi? Una bella partecipazione a Temptation Island Vip 2: le premesse per un ottimo percorso ci sono tutte!