Andrea Denver papà, Lexi Sundin ha partorito: che fine ha fatto il modello dopo il GF Vip e cosa fa oggi

Andrea Denver è diventato papà. Il modello veronese, che da tempo vive a New York, ha annunciato la nascita della sua prima figlia attraverso un dolce post pubblicato sui social. “La nostra piccola Astrid. È già passata una settimana e i nostri cuori non sono mai stati così pieni. La cosa migliore che abbiamo mai fatto!”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, a corredo di una foto della piccola e della moglie Lexi Sundin. Molti fan si sono congratulati con la coppia, augurandole il meglio.

Andrea Denver papà per la prima volta dopo le nozze con la collega Lexi Sundin

Andrea e Lexi si sono conosciuti nel 2021. La relazione, nel primo periodo, ha vissuto alti e bassi (c’è anche stata una rottura temporanea), per poi farsi sempre più solida. Da qui la decisione di convolare a nozze. Il fatidico “Sì” è stato pronunciato dai due modelli a giugno 2024. Il matrimonio è stato celebrato a Verona, città natale di Denver, nella Basilica di San Giovanni Battista. A distanza di poco più di due anni, è nata la piccola Astrid. Il parto è avvenuto una settimana fa.

I due modelli hanno comunicato la lieta notizia sette giorni dopo, preferendo vivere i primi giorni da genitori con assoluto riserbo. D’altra parte la riservatezza ha sempre caratterizzato le loro vite. Sia Lexi sia Andrea non amano sguazzare nel mondo della cronaca rosa.

Che fine ha fatto Andrea Denver dopo il Grande Fratello Vip?

Andrea Denver, in Italia, ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando al Grande Fratello Vip nel 2020. Allora era fidanzato con Anna Wolf. Nel programma strinse un bel legame di amicizia con Adriana Volpe, ma nulla più. La faccenda, però, fece storcere il naso all’allora marito della conduttrice trentina, Roberto Parli. Per il resto, si è fatto notare per i modi garbati e galanti con cui si è approcciato a tutti gli altri inquilini.

Finita l’avventura nel reality più spiato d’Italia, Denver e Wolf si sono lasciati. Il modello è tornato a vivere in pianta stabile a New York, innamorandosi di Lexi e continuando a lavorare nel mondo della moda, con qualche apparizione in tv. Lo si è visto nella prima stagione di Winter House (2021) e in Summer House 6 (2021).