Andrea Denver, la fidanzata Anna: giallo sul video, parole su Volpe e Clizia

Andrea Denver, tutta la verità della fidanzata Anna Wolf: il giallo sul filmato mai mostrato, l’atteggiamento cupo del modello e le parole su Adriana Volpe e Clizia Incorvaia

Anna Wolf in confidenza. La ‘misteriosa’ fidanzata di Andrea Denver si è confessata al magazine Chi, parlando ampiamente del modello e rimarcando come il legame con lui sia forte e come la sua fiducia sia intatta. Anna, però, ha svelato che c’è qualcosa che non va in Andrea, che lo vede troppo cupo e serioso nello show. Non solo: c’è un giallo che tiene banco e che finora non ha trovato risposta. La modella ha affermato di aver registrato, su richiesta degli autori, un videomessaggio nelle scorse settimane. Peccato che il filmato non sia mai stato fatto pervenire a Denver. Spazio anche ad Adriana Volpe: qualcuno ha sussurrato di un feeling speciale con il modello, ma…

“Io conosco Andrea. Forse voi no”

“Non capisco perché (il GF Vip, ndr), non lo ha mandato in onda”, esordisce Anna a proposito del video per Andrea. Poi aggiunge: “Io ribadisco quanto ho dichiarato in quella registrazione e vorrei fosse mostrata ad Andrea perché il mio amore non è cambiato. Io mi fido di lui e lo amo”. Insomma, il giallo resta aperto e non si è ben compreso perché il filmato non sia mai stato mostrato a Denver. Che la trasmissione volesse vedere prima come potesse evolvere il rapporto con Adriana Volpe? Che tra l’altro è sposata e non sembra avere grilli per la testa? Chissà… La Wolf, intanto, ha speso parole anche per lei. Così su presunti sguardi e ammiccamenti tra la trentina e il compagno: “Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no.”

“Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea”

Anna, che non è quindi per nulla preoccupata per quel che riguarda il versante tradimenti, prova un po’ di angoscia perché, a suo dire, Denver è piuttosto cupo: “Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. E questo fa male”. Infine la Wolf, circa le parole che Clizia ha rivolto al modello (il caso ‘Buscetta-pentito’ che le è costato la squalifica), ha chiosato: “La situazione ha colpito profondamente il suo animo perché lui è un ragazzo puro”.