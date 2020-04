Andrea Denver, Anna Wolf riappare dopo il Gf Vip 4: il gesto inatteso

Andrea Denver dopo il Gf Vip 4: come va la storia d’amore con Anna Wolf

Andrea Denver nella Casa del Gf Vip 4 ha fatto parlare della propria vita privata soprattutto in due occasioni: la prima quando ha discusso con Elisa De Panicis, la seconda quando è emersa la sua attrazione fisica (e non solo) nei confronti di Adriana Volpe che pure è finita al centro dell’attenzione per il rapporto speciale instaurato col modello. In tanti si sono chiesti se Andrea fosse davvero fidanzato fuori con una fantomatica americana o se invece le sue fossero soltanto invenzioni; la risposta è arrivata nel corso delle puntate quando si è scoperto che sì: Denver era fidanzato con Anna Wolf. Ed è proprio di lei che vogliamo parlarvi oggi.

Denver e Anna Wolf, la dedica che mette a tacere il gossip

L’11 aprile Denver ha voluto dedicare un pensiero alla sua Anna con poche ma importanti parole che ovviamente hanno messo un punto ai tanti pettegolezzi esplosi durante il Grande Fratello Vip 4: “E grazie a lei – questo il messaggio del modello tra le proprie storie Instagram – per il supporto continuo”. Denver insomma ha confermato ancora una volta di essere legato ad Anna e ha aggiunto di esserle grato per il sostegno nonostante la lontananza. Un gesto inatteso, visto che Andrea è molto riservato.

I rapporti fra Adriana Volpe e Andrea Denver dopo il Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda il rapporto con Adriana Volpe ricordiamo che lei è sposata e che sin da quando sono emersi i pettegolezzi sul conto suo e di Denver ha tenuto a precisare che la loro fosse soltanto una bella amicizia. Non sappiamo se i due continuino a sentirsi ma non è da escludere, visto che entrambi avevano instaurato un bel rapporto nella Casa. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, anche se qualcosa l’abbiamo già scoperta ieri durante la diretta della Volpe con Giulia Salemi.