Andrea Delogu senza filtri su Elodie: “Perché ha qualcosa da insegnare a tutti noi”

Andrea Delogu sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale. Lo scorso anno ha trionfato a Ballando con le Stelle, ora sta conducendo insieme a Carlo Conti il Tim Summer Hits, in vista della prossima stagione è stato confermato su Rai 2 il suo programma La Porta Magica e, anche se nessuno lo dice ma in tanti lo pensano, nel 2027 potrebbe sbarcare sul palco di Sanremo. Con Stefano De Martino condivide una bella amicizia e chissà che l’aitante campano non le faccia una chiamata per coinvolgerla al Festival. Tutto procede a gonfie vele anche sul lato sentimentale, come confidato dalla stessa Delogu al Corriere della Sera. Da mesi è legata ad Alessandro Marziali, un amore sbocciato dopo la fine della storia durata quattro anni con il modello Luigi Bruno. A proposito di sentimenti, Andrea ha dedicato ad Elodie Di Patrizi parole di stima e ammirazione per come vive l’amore.

Andrea Delogu: “Voglio diventare come Carlo Conti”

“Carlo, dentro, è più giovane di me: adesso si è anche aperto un profilo TikTok, sta spaccando. Ma lo sai che durante Sanremo io e lui ci scambiavamo uno sticker con la maschera di TonyPitony?”, ha raccontato Andrea parlando del collega toscano, aggiungendo un curioso aneddoto su di lui: “L’ho visto con i miei occhi: Sanremo, tre secondi alla sigla d’apertura della prima serata, lui si gira verso gli autori e chiede: “Che sta facendo la Fiorentina?” e subito dopo si apre il sipario. Io voglio diventare come lui”.

Delogu: “Elodie dà lezioni su come vivere l’amore”

La chiacchierata con Il Corriere della Sera è poi scivolata sul tema amoroso e su come le nuove generazioni vivono i sentimenti in modo differente rispetto alle generazioni del passato. Ed è a questo punto che la conduttrice ha riservato un pensiero di stima ad Elodie, che da mesi ha intrecciato una relazione con la ballerina Franceska Nuredini: “Dobbiamo imparare da queste nuove generazioni e dalla loro capacità di esprimersi in libertà. Penso anche ai giovani artisti che incontro negli eventi musicali dal vivo. Elodie la apprezzo perché dà lezioni su come vivere l’amore. Noi abbiamo un percorso in comune, abbiamo cominciato lavorando in discoteca, in Romagna”.

Delogu ha poi ricordato di aver vissuto una storia importante con Luigi Bruno: “Fino alla fine, ogni giorno, mi chiedevano com’è stare con uno più giovane di 16 anni. Non hanno avuto pietà!”. Oggi fa coppia con Alessandro Marziali. “Questo nuovo amore voglio tenerlo più riservato”, ha confessato.

L’ipotesi Sanremo e il no comment scaramantico

Nonostante febbraio non sia vicino, già si stanno sprecando le indiscrezioni su chi saranno i protagonisti al Festival di Sanremo 2027. E se fosse lei una delle novità sul palco? “Oddio, sono quattro o cinque anni che si fa il mio nome per Sanremo. Non rispondo sennò voi ci fate il titolo”, ha spiegato, con una sorta di ‘no comment’ scaramantico.

Infine ha parlato dell’esperienza a Ballando con le Stelle 2025, in cui ha trionfato danzando con il maestro Nikita Perotti. “Lui è un santo”, ha assicurato la conduttrice, che con il ballerino ha stretto un solido rapporto di amicizia.