Andrea Delogu e Luigi Bruno, colpo di scena: è finita, retroscena e dettagli

Colpo di scena. Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati dopo quattro anni d’amore. Lo scoop lo ha firmato il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica di Chi Magazine “C’è chi dice che”. Lo scrittore ha spiegato che da tempo la conduttrice in forza alla Rai e il modello stavano vivendo una fase di crisi. A quanto pare non è stata superata. La love story sarebbe così finita inesorabilmente in un vicolo cieco. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2021. Delogu, l’anno prima, si era separato dall’ex marito Francesco Montanari. In diverse interviste aveva raccontato che Bruno era stato una ventata di aria fresca e che si era innamorata del giovane, nonostante i 17 anni di differenza.

Rottura tra Andrea Delogu e Luigi Bruno: lo scoop firmato Chi Magazine

Quando la conduttrice e il modello uscirono allo scoperto quattro anni fa furono criticati per via della differenza d’età. In particolar modo i ben pensanti mugugnarono e fecero delle ironie, parlando di ‘Toy boy’. Inizialmente anche Delogu fu frenata a causa dei tanti anni di differenza con Bruno. Lo rivelò lei stessa. Raccontò che conobbe il giovane nel 2021 sui social. Fu lui che cominciò a scriverle in privato. Un messaggio ne tirò un altro e nacque una sintonia forte che portò i due a volersi conoscere di persona. Per mesi, però, Andrea fu restia. Alla fine decise di andare oltre i pregiudizi.

“Finché, dopo sei o sette mesi, mi sono detta: “Ma perché devo rovinarmi il presente pensando al futuro o addirittura al dolore del passato?”. E mi sono lasciata andare…”, aveva confidato, in riferimento anche alla fine del matrimonio con Francesco Montanari. Tra l’altro l’attore si è risposato poche settimane fa.

Andrea Delogu pronta per la nuova stagione tv, dove la vedremo

Dunque Delogu sarebbe tornata single alla vigilia dell’inizio della nuova stagione televisiva che la vedrà nuovamente protagonista in Rai. Sulla seconda rete della tv pubblica tornerà a condurre “La Porta Magica”, trasmissione in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. Inoltre ha accettato di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata da Milly Carlucci come concorrente. Danzerà in coppia con il maestri Nikita Perotti.

Tornando allo scoop relativo alla rottura, per il momento né la conduttrice né il modello hanno commentato la notizia sul loro conto.