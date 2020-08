Andrea Delogu come Chiara Ferragni: mostra la cellulite in diretta tv

Chiara Ferragni docet. Dopo che l’imprenditrice digitale ha messo in mostra la sua cellulite su Instagram la conduttrice Andrea Delogu ha voluto fare lo stesso in tv, a La Vita in Diretta Estate. Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha intervistato Cristina Fogazzi – la famosa Estetista Cinica che spopola in libreria col suo bestseller Guida cinica alla cellulite – e ha ammesso di avere anche lei questo difetto fisico così comune tra le donne. Andrea ha mostrato la sua ritenzione idrica e il momento è stato prontamente immortalato dalla regia del programma con un bel primo piano. Un gesto comune, normale, che è piaciuto molto al pubblico della trasmissione Rai. Tra l’altro, come riporta TvBlog, non è la prima volta che la moglie di Francesco Montanari, affronta il tema delle imperfezioni fisiche. La 38enne ha confidato su Instagram di fare spesso uso di panciere, chiarendo che la maggior parte delle volte quello che si vede in tv non è la realtà ma una realtà filtrata, fatta di ore di trucco e parrucco e tanti escamotage.

Andrea Delogue e Chiara Ferragni mostrano la cellulite al pubblico

Prima di Andrea Delogu ci ha pensato Chiara Ferragni ad affrontare a viso aperto il problema della cellulite. Un problema che affligge tutte le donne, soprattutto d’estate. La moglie di Fedez, seguita da oltre 20 milioni di follower, non ha nascosto la sua buccia d’arancia, puntualizzando che in alcune foto non è visibile semplicemente perché si sceglie la posa o la luce giusta. Una mossa coraggiosa, che ha ricevuto il plauso dei fan e di altre donne dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci. La padrona di casa di Battiti Live ha ringraziato la Ferragni per aver sdoganato la cellulite e aver lanciato un messaggio importante per tutte le ragazze, troppo spesso alla ricerca della perfezione fisica.

Aurora Ramazzotti ha mostrato su Instagram i suoi brufoli

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha invece mostrato – senza alcun timore – i suoi brufoli, ribadendo che la perfezione non esiste e non è neppure bella.