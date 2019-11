Andrea Damante e Viviana: ecco come è nata la loro relazione

Dove si sono conosciuti Andrea Damante e Viviana Vizzini

C’è tanta curiosità attorno all’ultima relazione amorosa di Andrea Damante. Dopo Giulia De Lellis l’ex tronista di Uomini e Donne non è più riuscito a trovare pace ma le premesse sembrano diverse con Viviana Vizzini. I due sono stati beccati dal settimanale Chi in un ristorante giapponese di Milano ma è Spy a rivelare qualche cosa di più su questa liaison. Una liaison nata per caso qualche settimana fa: Andrea e Viviana si sono conosciuti ad un evento. A quanto pare il Dama è rimasto subito stregato dalla modella siciliana e ha fatto di tutto per conquistarla. Non solo: il 29enne ha già presentato la nuova fiamma a Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser, oggi amici fidati di Andrea, che ha lasciato Verona per andare a vivere nel capoluogo lombardo.

Andrea Damante e Viviana Vizzini restano in silenzio

Come sussurra Spy Andrea Damante non vuole bruciare le tappe con Viviana Vizzini e per questo è rimasto in silenzio dopo le foto di Chi. Nessuna conferma o smentita sui social network da parte del deejay. E lo stesso ha fatto Viviana, che lo scorso anno ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Sia Andrea sia Viviana hanno deciso di vivere questo legame con tranquillità e di non pubblicare – almeno per il momento – nessuna foto di coppia su Instagram. Nell’attesa i due si godono le passioni in comune, come quella per il surf. Entrambi sono appassionati di questo sport e adorano Miami, città dove la Vizzini ha vissuto per un breve periodo.

Viviana Vizzini è la nuova fiamma di Andrea Damante

Prima di conoscere Andrea Damante Viviana Vizzini ha avuto un flirt con il calciatore del Milan Samu Castillejo. In più la ragazza è molto amica di Mara Fasone, altre nota tronista di Uomini e Donne.