Andrea Damante snobba le critiche: ecco come ha fatto impazzire il web

Andrea Damante non bada alle critiche. Ecco come ha mandato in tilt il web

Questi ultimi giorni per Andrea Damante non sono stati sicuramente facili. Il bel dj veronese è stato travolto dalle polemiche a causa del libro scritto da Giulia De Lellis, la sua ex fidanzata. Il manoscritto, infatti, pare esser quasi interamente dedicato a lui e ai suoi tradimenti fatti alle spalle di quella che era la sua compagna. In più, alcuni giorni fa, la modella romana ha mostrato alcuni pezzi del suo libro ed è emerso che Andrea, molto probabilmente, teneva molto alla forma fisica della sua fidanzata e le dava dei ‘consigli’ sul regime alimentare da seguire. Consigli che a Giulia però non piacevano, tant’è che ha trovato tanto liberatorio mangiare un bel piatto di pasta dopo la fine della loro relazione. Il web specialmente è andato letteralmente contro al bel Damante che però ha fatto finta di nulla. Anzi, oggi, il giovane ha mandato in tilt il web scaturendo commenti tutt’altro che negativi nei suoi confronti.

Andrea Damante: “Per la prima volta nella mia vita farò il testimone di nozze”

Per Andrea oggi è stata una giornata molto speciale. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto da testimone di nozze ad una persona a lui molto cara e per lui questa è stata un’esperienza tutta nuova. Il Dama ha postato delle Instagram Stories dove ha mostrato anche alcuni momenti della cerimonia e della festa ma sono state le sue foto a far impazzire il web. Non glielo si può negare, Andrea Damante è bellissimo e in tenuta elegante lo è ancor di più. Ecco perché le sue fan sono andate in fibrillazione. Qualcuna ha addirittura menzionato Giulia dicendo di capirla ‘molto bene’. Altre invece hanno ringraziato anche il Divino per aver creato un uomo dalla simil bellezza. Insomma: tutte pazze per Andrea Damante!

E mentre il web va in tilt, qualcuno si complimenta con Andrea per la sua ‘signorilità’

Come detto poco fa, Andrea Damante in questi giorni è stato avvolto dalle polemiche. Il bel dj però ha preferito non proferir parola su quanto accaduto e in tante hanno gradito il suo comportamento. “Ecco continua così, osserva in silenzio, non dare spiegazioni. La signorilità non è questione solo d’immagine, è qualcosa che nasce dai gesti, da quello che si dice e da quello che non si dice. Sono settimane che si parla di te, il tuo non raccogliere le provocazioni la dice lunga su chi sei veramente. Non mollare, bravo Andrea”, gli ha scritto una follower.