Andrea Damante sarà papà? Elisa Visari fa emergere la verità

Elisa Visari è incinta? Nelle scorse ore è divampato il gossip attorno all’attrice e ad Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne oggi affermato deejay. Si è mormorato che proprio il veronese sarebbe diventato papà a breve. I sussurri della cronaca rosa hanno iniziato a circolare dopo che la ragazza è stata immortala in alcune foto in cui qualcuno ha visto un pancino sospetto. Cosa c’è di vero? Poco, anzi nulla. Semplicemente la Visari ha indossato un capo molto aderente che ha lasciato intravedere giusto un filo, quasi impercettibile, di pancia. A smentire che non c’è alcuna dolce attesa in corso è stata la stessa giovane dal suo profilo Instagram. Come? Con un’immagine che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Nelle scorse ore la fidanzata di Damante ha pubblicato una Story in cui ci ha ficcato un selfie realizzato innanzi allo specchio. E? E si vede un ventre piattissimo, anzi muscoloso. Del pancino nemmeno l’ombra. Chi sperava che i due piccioncini stessero per diventare mamma e papà si può mettere il cuore in pace. Non c’è alcuna cicogna in volo. Quel che invece è certo è che il periodo buio attraversato dalla coppia è alle spalle.

Nelle scorse settimane pare che l’ex tronista e l’attrice abbiano avuto a che fare con una profonda crisi sentimentale. I ben informati hanno assicurato che c’è stato addirittura uno strappo e che per alcuni giorni la relazione è stata messa in stand by. Sul vociferare del gossip i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma sembra proprio che qualcosa si sia rotto in tempi non sospetti. La tempesta d’amore, però, è passata senza spezzare la coppia che ha ripreso quota nell’ultimo periodo.

Quelle voci su Andrea Damante e Giulia De Lellis…

Sempre in tempi non sospetti si era persino sussurrato di un clamoroso ritorno di fiamma tra Damante e la sua ex storica Giulia De Lellis. Cosa c’è stato di vero in siffatte voci? Anche in questo caso niente. Tutto da classificare come fantagossip: l’influencer romana è sempre innamorata di Carlo Gussalli Beretta. Nessun ritorno in love, dunque, con il deejay veronese che è tornato a respirare profumo d’amore con la Visari.