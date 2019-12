By

Andrea Damante e quella canzone che fa pensare a Giulia De Lellis: le parole del cugino

Nonostante la rottura avvenuta nella primavera 2018 Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a fare notizia. Nelle ultime ore sta facendo chiacchierare il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne. Il deejay di Verona si è mostrato su Instagram mentre intonava una delle canzoni più celebri de Le Vibrazioni: Dedicato a te. In uno dei versi di quel brano si fa riferimento con amore al nome Giulia: una strofa che Damante ha cantato a squarciagola, tanto che più di qualcuno ci ha visto un chiaro riferimento alla sua ex storica. Un riferimento più che inappropriato visto che oggi Andrea è legato a Claudia, mentre la beauty influencer fa coppia fissa da mesi con Andrea Iannone. Ma il cugino di Damante ha fatto chiarezza sulla vicenda, svelando quello che prova davvero il 29enne.

Le parole del cugino di Andrea Damante su Instagram

“Leggo un sacco di caz…e. Spezzo una lancia in favore di mio cugino. Andrea suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni! Forse uno dei primi pezzi che ha imparato”, ha spiegato su Instagram Angelo Fasciana, noto ai più per la sua partecipazione a Riccanza, il programma di MTV. Il cugino di Andrea Damante ha dunque smentito il collegamento a Giulia De Lellis, con il quale la storia è ormai morta e sepolta. Nonostante il successo del libro Le corna stanno bene su tutto, Andrea e Giulia non hanno più rapporti e hanno deciso di percorrere strade differenti.

Andrea Damante ha una nuova fidanzata di nome Claudia

Dopo numerosi flirt e passioni fugaci, Andrea Damante è uscito allo scoperto con Claudia. Per la prima volta dopo tanto tempo l’artista ha postato sui suoi profili social alcuni video insieme alla ragazza, con la quale la relazione sembra già molto seria. Insomma, Giulia De Lellis è solo un ricordo lontano: il futuro di Damante, almeno per ora, porta il nome di Claudia.