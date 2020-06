Andrea Damante, riapertura discoteche e regole: “Str…te, infattibili”

Andrea Damante, prosegue la favola con Giulia ma sulla fase tre delle discoteche sbotta: “Str…te”. Il duro commento sui provvedimenti relativi alla vita notturna. Nel mirino anche i politici

Se c’è una persona che ben conosce la vita notturna quella è Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente del Grande Fratello Vip e oggi deejay tra i più quotati del Bel Paese. Il fidanzato di Giulia De Lellis si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram dove ha detto la sua sulla cosiddetta fase tre post quarantena in cui riapriranno i locali notturni e quindi anche le discoteche, dove è di casa. Ma che cosa è andato di traverso al veronese? Nelle ultime ore c’è stata la Conferenza Stato Regioni che ha approvato le linee guida, che verranno allegate al Dpcm della Fase 3, circa il comportamento da tenere nei locali notturni dal 15 giugno, data in cui potranno riaprire i battenti le suddette attività. E proprio su alcune norme Damante ha avuto parecchio da ridire.

Damante: “Regole infattibili economicamente e fisicamente”

Tra le norme anti contagio che i locali notturni dovranno adottare figurano i divieti di consumare al banco, il ballo consentito a 2 metri di distanza e solo all’aperto, il monitoraggio con contapersone all’ingresso e la distanza all’interno dei locali del canonico metro (se ci si avvicina di più sarà obbligatorio indossare la mascherina). “Non voglio far polemica perché confido nel fatto che il tempo aiuterà tutti quanti a far scrivere qualcosa di più sensato e non prese per il c..lo”, ha esordito Damante nel commentare alcune delle regole decise. “Per gli addetti al lavoro le regole che hanno scritto sono infattibili economicamente e fisicamente”, ha aggiunto. E ancora: “Quelle str…te che hanno scritto spero che migliorino”. Il deejay ha quindi ragionato sul fatto che ormai ci sono molte persone che fanno assembramenti nelle piazze e nelle feste private, mettendo nel mirino anche i politici che “continuano a fare cortei”. Da qui il suo auspicio a non fare della “moralità sulle discoteche”.

Andrea Damante fa la voce grossa

Damante ha precisato di non voler in alcun modo essere travisato, specificando che la salute viene prima di tutto. Dall’altro lato ha sostenuto che le regole stabilite siano inapplicabili. “Spero che ci vedremo a luglio, in modo più umano senza prese per il c…o e i due metri di distanza nelle piste da ballo”, ha concluso il deejay. Se, per motivi evidenti, la sua attività in consolle ha subito uno stop nei mesi scorsi, non si può dire lo stesso circa il suo versante sentimentale. Il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis è ormai sdoganato. La favola d’amore può continuare. E c’è chi già vocifera di progetti nuziali...