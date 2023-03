Nelle scorse ore sono emersi ulteriori e interessanti dettagli sulla presunta fine della relazione fra Andrea Damante e Elisa Visari, che fino a non molto tempo fa sembravano essere una delle coppie più solite dello showbitz italiano. A rivelare nuovi altarini della coppia (scoppiata, a quanto pare) è stato quest’oggi l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che su Twitter e Instagram ha pubblicato informazioni per ora inedite.

Stando a quanto scritto da Rosica sui social, sembrerebbe che a mettere la parola fine alla relazione sia stato Andrea Damante, che avrebbe (il condizionale d’obbligo) scaricato la sua affascinante fidanzata per un’altra donna. Attenzione però, non si tratterebbe in alcun modo della sua storica ex Giulia De Lellis (in barba agli ultimi rumors) bensì “una delle tante”.

Sono emerse inoltre anche altre indiscrezioni, che riguardano proprio la Visari: la ragazza infatti sarebbe ancora innamorata di Damante, a tal punto da aver consapevolmente scelto di continuare a seguirlo su Instagram, una scelta definita “ingenua” da Rosica, che ha scritto che lei sarebbe ancora convinta di poter tornare insieme a Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, tra l’altro, le avrebbe detto che vuole stare solo, quando in realtà si starebbe per l’appunto divertendo con un’altra donna. Qui sotto il tweet pettegolo di Rosica.

Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo???? come se nulla fosse “ nella speranza di tornarci insieme” andrea d le avrebbe detto ( voglio stare solo ) gran [email protected] lei tanto bella quanto ingenua!!! — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 9, 2023

In una Instagram Stories successiva, Investigatore Social si è sentito in dovere di prendere le difese della Visari, che pare avrebbe fatto la stessa fine della De Lellis ai tempi delle ormai celeberrime corna. Qui lo sfogo di Rosica nel merito della questione:

“Personalmente sono dalla parte di Elisa, ho provato ad aprirle (inutilmente) gli occhi davanti a tutta Italia da anni! Lei è totalmente persa di questo ragazzo che l’ha sempre resa cornuta ed è stata anche derisa a tantissime feste. Auguro a Elisa di ritrovare sé stessa e di svoltare completamente pagina. So che mi leggi e te lo auguro davvero!”

Cosa si sa della fine della relazione fra Andrea Damante

Vale la pena sottolineare che, almeno per ora, quanto detto fino a questo punto fa riferimento a gossip spiccioli sulla coppia. Né Andrea Damante né Elisa Visari hanno confermato o smentito i pettegolezzi sul loro conto.

Le prime informazioni riguardo a questo crac sentimentale, ormai diversi giorni fa, erano apparse su The Pipol Gossip, che hanno confermato la notizia senza però fornire ulteriori dettagli nel merito della questione. Si era detto, addirittura, che dietro questa rottura avrebbe persino potuto avere un ruolo Giulia De Lellis, che in realtà è ancora fidanzatissima e innamoratissima del suo Carlo Beretta.

Nel frattempo, Fabrizio Corona si è infilato nel merito della questione, dichiarando che in base alle sue fonti Andrea Damante avrebbe addirittura cacciato di casa Elisa Visari. Quale sarà la verità? Ah, saperlo…