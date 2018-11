Andrea Damante: le parole su Giulia e Irama e la verità su Riccanza

Andrea Damante si svela: le dichiarazioni su Giulia e Irama, la partecipazione a Riccanza e la verità sui suoi flirt

In un modo o nell’altro, Andrea Damante si ritrova sempre al cento dell’attenzione. Per mesi e mesi non si è fatto altro che parlare di lui, della rottura con Giulia De Lellis e di innumerevoli presunti flirt. Oggi, il diretto interessato è tornato a mettere i puntini sulle i. L’ex tronista ha rilasciato un’interessante intervista al magazine di Uomini e Donne e finalmente si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Il bel veronese non è attualmente innamorato. Il giovane ha dichiarato che sarà molto difficile trovare la persona giusta, quella che riuscirà a farlo innamorare nuovamente. Insomma, a differenza della De Lellis, Damante non si è ancora ri fidanzato.

Giulia De Lellis e Irama insieme: Andrea Damante dice la sua sulla nuova coppia

Andrea non si era ancora lasciato andare a una qualche diretta dichiarazione nei confronti della nuova storia d’amore di Giulia De Lellis. Ricordiamo che l’ex corteggiatrice di Roma si è fidanzata con Irama, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. I due sembrano essere molto felici e Damante pare non provare alcun fastidio. “Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia d’amore finisce perché non si va più d’accordo o per tutta un’altra serie di motivi, l’importante è che dopo si stia bene.” Insomma, l’ex tronista non sembra provare più alcun sentimento d’amore nei confronti della sua ex fidanzata e per questo è felice per lei e per ciò che sta vivendo.

Andrea Damante a Riccanza: tutta la verità sulla sua partecipazione

Negli scorsi giorni si è alzato un assurdo polverone intorno alla partecipazione di Andrea Damante a Riccanza, programma tv in onda su Mtv. Dopo le tante polemiche nate sul web, il diretto interessato ha deciso di mettere in chiaro il suo ruolo all’interno di tale trasmissione. A partecipare come concorrente non è lui, ma il figlio del fratello di sua mamma. “In una delle puntate andremo insieme ad una serata di beneficenza, avvenuta la scorsa estate. Abbiamo fatto festa insieme, ci siamo molto divertiti e si vedranno alcuni pezzi del mio dj set.”