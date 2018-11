Andrea Damante a Riccanza: Cecchi Paone attacca l’ex tronista

Le parole di Alessandro Cecchi Paone sulla partecipazione di Andrea Damante a Riccanza

Alessandro Cecchi Paone non ha peli sulla lingua e, dopo la discussa eliminazione al Grande Fratello Vip, ha pubblicamente attaccato Andrea Damante. Il motivo? La partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne alla terza edizione di Riccanza, il reality show di MTV che mostra la vita agiata di ragazzi ricchi, molto spesso figli di papà. L’ex fidanzato di Giulia De Lellis farà da spalla al cugino Angelo, che come Andrea lavora in ambito musicale. Il programma partirà solo il prossimo 4 dicembre ma la presenza di Damante ha già attirato qualche critica. Tra cui quella di Cecchi Paone che, nella rubrica che da anni cura sul settimanale Nuovo, ha attaccato il deejay veronese.

Cosa ha detto Alessandro Cecchi Paone su Andrea Damante

Alessandro Cecchi Paone ha risposto ad un lettore che ha criticato la presenza di Andrea Damante a Riccanza 3. Un certo Paolo da Livorno ha così scritto: “Uno del calibro di Andrea Damante non poteva che fare un reality allucinante come Riccanza. È un personaggio che non ha arte né parte e che ora trova il suo spazio in un programma dove non c’è nulla da dimostrare, ma solo da esibire: il suo fisico e la sua ricchezza”. “Perché si meraviglia che il ragazzo non porti altro contributo che il suo aspetto?”, ha replicato il conduttore e giornalista. “Che altro può servire per farne parte, oltre l’apparenza, un robusto conto in banca e proprietà varie?”, ha aggiunto Cecchi Paone.

Cecchi Paone: frecciatina ad Andrea Damante

L’ex gieffino ha finito con una stoccata per Damante: “Per fortuna esistono anche persone molto ricche che, invece di ostentare i loro averi, li mettono a disposizione di chi dalla vita ha avuto molto meno di loro. Penso a Bill Gates e a sua moglie, che ogni anno spendono metà del loro patrimonio per finanziare, in Africa, progetti contro Aids e malaria”. Come reagirà Andrea Damante a queste parole?