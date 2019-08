Andrea Damante sbarca agli Mtv VMAs: al lavoro per Vanity Fair

Andrea Damante sbarca in America. Al lavoro per Vanity Fair: riflettori puntati sugli Mtv Video Music Awards

Procede a gonfie vele la carriera di Andrea Damante, che dopo l’avventura come tronista a Uomini e Donne ha saputo spiccare il volo, riuscendo a farsi strada in diversi ambiti. Quello musicale rimane il suo habitat naturale, ma in questi anni è riuscito anche a organizzare importanti collaborazioni pubblicitarie e televisive. Una versatilità che ha convinto Vanity Fair Italia a inviarlo in America per seguire gli MTV Video Music Awards (abbreviati come VMAs), che si terranno stasera 26 agosto dal Prudential Center Newark New York. La cerimonia sarà guidata dal comico, attore e autore di best seller Sebastian Maniscalco. Tra le candidate ai premi emergono Ariana Grande e Taylor Swift, con ben dieci nomination a testa, tra cui quelle per “Videos of the Year”, “Song of the Year” e “Best pop”.

“Inviato d’eccezione: Andrea Damante. Dal red carpet al backstage”

Ad annunciare che l’inviato d’eccezione sarà Andrea Damante, è stato Vanity Fair stesso che sui propri account social ha scritto: “Questa notte va in scena l’edizione 2019 degli MTV VMAs. A contendersi i premi principali, le reginette del pop, Ariana Grande e Taylor Swift. Noi seguiremo l’evento con un inviato d’eccezione: Andrea Damante. Dal red carpet al backstage, Damante prenderà possesso delle nostre IG stories”. Gli MTV Video Music Awards (abbreviati come VMAs) sono una manifestazione organizzata dall’emittente televisiva statunitense MTV, in cui sono premiati i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi. Questi premi sono tra i più importanti degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Asia e sono stati istituiti a partire dal 1984, in alternativa alternativa ai Grammy Awards.

Damante tra lavoro e gossip: in arrivo il libro di Giulia De Lellis sui tradimenti ricevuti dal deejay

Se da un lato il deejay veronese è ‘inseguito’ dagli impegni professionali, dall’altro è continuamente braccato anche dal gossip. Oltreché per i numerosi flirt attribuitigli in questi mesi estivi, l’ex tronista è tornato a essere chiacchieratissimo in vista dell’uscita del libro scritto da Giulia De Lellis, sua ex fidanzata. L’influencer, oggi felice accanto al pilota Iannone, ha fatto sapere che la sua fatica letteraria tratterà principalmente dei tradimenti subiti proprio dal deejay.