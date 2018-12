Andrea Damante misterioso sui social: la reazione della madre è esilarante

Andrea Damante misterioso fa un’annuncio sui social: la reazione della madre è esilarante

Andrea Damante è oggi molto seguito su Instagram. A distanza di anni dal suo percorso a Uomini e Donne, e dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, il bel dee jay ha sempre usato i social per tenersi in contatto con i suoi fan. Il suo profilo, come per molti altri nella sua stessa posizione, è diventato col tempo anche una fonte di guadagno, facendogli ottenere sponsor e contatti importanti nel mondo dello spettacolo e non solo. Ora, l’ultima esperienza che lo ha coinvolto non sappiamo se sia il frutto di una collaborazione o meno. Sta di fatto però che l’annuncio reso noto poco fa sul suo profilo ha attirato l’attenzione dei suoi follower, compresa la madre che, a sentire le parole del figlio, ha avuto una reazione a dir poco esilarante.

Andrea Damante annuncia sui social: “Farò una cosa che voglio fare da mesi, spero di non farmi male”

“Allora raga, stiamo andando a fare una cosa che voglio fare da mesi. Poi ve la farò vedere. Spero di non spiaccicarmi e non farmi male” ha esordito Andrea Damante in una stories caricata su Instagram. Il video condiviso dall’ex tronista, con il quale concretamente non veniva spiegato niente, è stato poi seguito da altri due. In quello successivo all’annuncio misterioso Damante ha poi ironicamente dichiarato: “Volevo tranquillizzare mia mamma, cioè non sto facendo nulla di male. Tranquilla è tutto in sicurezza, poi ti spiegherò, non sto andando in palestra”.

Andrea Damante misterioso su Instagram: arriva la chiamata della mamma preoccupata che diverte il web

Le parole di Andrea, evidentemente, non hanno comunque tranquillizzato la madre. La signora, pochi minuti dopo l’annuncio misterioso dell’ex tronista, ha infatti chiamato preoccupata il figlio. La prontezza con cui è arrivata la telefonata ha divertito Andrea e i suoi fan. Un momento buffo e quasi comico che, senza volerlo, ha dato vita uno scheck riuscitissimo. Se ve lo state ancora chiedendo, prima che vi facciate strane idee no, questa volta nessun riferimento a Giulia De Lellis. Damante ha alla fine fatto una prova di Aero Gravity.