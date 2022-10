Andrea Damante: mentre suona crolla il soffitto della discoteca

Attimi di paura e terrore lo scorso venerdì 14 ottobre a Vercelli. Alla discoteca Globo è crollato il soffitto mentre suonava Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne oggi deejay affermato, e il locale era pieno di persone intente a ballare e cantare. Per fortuna non ci sono stati feriti e il filmato è diventato prontamente virale sui social network e in particolare su Tik Tok. A condividerlo anche l’influencer Margherita Fosterini, come potete vedere più in basso in alcuni fotogrammi.

“Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra“, ha commentato la ragazza. Nel filmato si vede che mentre scendono dall’alto dei coriandoli crolla tutto il soffitto. Diversi i commenti, alcuni ironici, di altri ragazzi presenti all’evento: “Vercelli regala emozioni”; “Io che me lo sono presa in testa“; “Posso dire io c’ero” e “Che dire… Ha spaccato“.

Nessun commento è arrivato da parte di Andrea Damante che ha preferito condividere storie Instagram in cui è con la fidanzata Elisa Visari. La storia d’amore tra i due procede ormai a gonfie vele da circa due anni. Con la giovane attrice il bel musicista ha definitivamente archiviato il rapporto tira e molla con Giulia De Lellis. Nessuna crisi come insinuato dalle malelingue nell’ultimo periodo.

Cosa fa oggi Andrea Damante

Dopo la grande popolarità ottenuta prima grazie a Uomini e Donne poi al Grande Fratello Vip Andrea Damante ha abbandonato il mondo della televisione. Si è concentrato molto sul lavoro di deejay. Di recente è però stato ospite di una puntata di Emigratis, dove Pio e Amedeo l’hanno interrogato sui tradimenti ai danni di Giulia De Lellis.

I due si sono conosciuti e innamorati alla corte di Maria De Filippi ma la relazione, che ha fatto sognare milioni di persone, è poi giunta al termine a causa del comportamento dell’ex tronista. Nella primavera 2020, in piena emergenza Covid-19, Damante e Giulia hanno dato una seconda chance al loro legame ma non ha funzionato.

Oggi Andrea è innamorato dell’attrice Elisa Visari, con la quale convive a Milano. Qui abita anche la De Lellis però con il nuovo compagno, il rampollo Carlo Gusalli Berretta. Quest’ultimo, nonostante la giovane età, sembra intenzionato a convolare a nozze con l’influencer di Pomezia.