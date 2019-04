Andrea Damante, il pubblico nota un cambiamento: dubbi su ritocchini

Andrea Damante torna a Uomini e Donne: il pubblico nota un dettaglio

Andrea Damante torna a Uomini e Donne come ospite e il pubblico di Canale 5 nota un dettaglio. Scendendo nel dettaglio, ad accendere determinati sospetti è il viso dell’ex tronista. A detta dei telespettatori, il dj avrebbe fatto qualche ritocchino. Sono davvero tanti i fan del programma che ammettono di aver notato un certo cambiamento nel viso di Damante. C’è, infatti, chi è convinto che abbia ricorso a determinati trattamenti estetici per modifcare qualche zona del volto. Il pubblico non riesce a comprendere cos’è potuto cambiare in Andrea, ma la maggior parte dei fan sospettano un ritocchino al naso. I dubbi diventano sempre più forti con il trascorrere della puntata del Trono Classico, durante la quale Damante conferma che sta per uscire un suo nuovo brano. Non solo, l’ex tronista rivela di conoscere già Andrea Zelletta, da diversi anni. Oltre lui, ha in passato conosciuto anche Angela Nasti ed esprime un pensiero positio nei confronti di Giulia Cavaglia. Il carattere di quest’ultima pare abbia colpito Damante.

Andrea Damante rifatto? Il pubblico sospetta qualche ritocchino

L’ex tronista non passa inosservato durante la puntata in onda il 18 aprile. Sono tanti i commenti positivi che lo riguardano e i telespettatori che applaudono di fronte al suo ritorno come ospite. Ma, intanto, come vi abbiamo già rivelato, c’è chi è convinto che ci sia qualche cambiamento nel volto di Andrea. “André, fattele altre due punturine”, “Ma che viso strano, mi sa che si è rifatto qualcosa” e ancora “Ma cos’e successo a Damante? Sembra diverso boh”, questi sono solo alcuni dei tanti commenti che riservano a Damante sui social. Sia su Twitter che su Instagram, il pubblico mostra tutti i dubbi riguardanti il presunto cambiamento di Andrea, il quale non ha mai dichiarato di aver proceduto con i ritocchini estetici. Non sappiamo, dunque, con esattezza la verità, ma ricordiamo che alcuni dettagli, come l’assenza della barba o un dimagrimento, possono generare un cambiamento.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme?

Intanto, c’è chi sui social ammette di voler sentire qualche notizia sul suo rapporto con Giulia De Lellis. Sembra ormai certo il loro ritorno di fiamma, soprattutto dopo le foto uscite fuori durante il Coachella Festival 2019. Pare, però, che entrambi preferiscano continuare a mantenere il silenzio.