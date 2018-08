Andrea Damante: il nuovo gesto di Paris Hilton dopo la foto ‘rumorosa’

Andrea Damante: il nuovo gesto di Paris Hilton dopo la foto che fece rumore qualche settimana fa, quando i ponti con Giulia De Lellis non erano ancora saltati

Andrea Damante va forte, alla consolle e non solo. Il deejay veronese, da quando ha lasciato il trono di Uomini e Donne, non si è più arrestato e la sua popolarità è cresciuta a dismisura. E continua a espandersi. Infatti, sarà che la sua carriera ‘discotecara’ lo porta anche oltre i confini nazionali, sarà che ci saprà fare, sarà quel che sarà… fatto sta che è riuscito a farsi notare anche da una discussa icona globale, la ricca ereditiera Paris Hilton, che nell’ultimo post Instagram di Damante ha piazzato un commento ‘incendiario’. I due si conoscono? Pare di sì. O almeno non sono certo estranei. Infatti, l’ex tronista è già comparso in sua compagnia sui social. E quando lo ha fatto è serpeggiato il chiacchiericcio, con tanto di polemica al seguito: erano i tempi in cui Giulia De Lellis era ancora nella sua orbita. Oppure lui nell’orbita di lei. A voi la scelta.

Paris Hilton e Damante: la foto che fece discutere

Damante scatenato alla consolle, fumo e luci pirotecniche: è lo scatto che ha catturato l’attenzione di Paris, la quale non ha tardato a piazzare come commento una serie di fiamme ‘incendiarie’. Poco male per Andrea. Ma c’è di più. Come poc’anzi accennato i due si sono già visti, come testimoniato da una foto pubblicata sempre dal deejay il 24 luglio. Circa un mese fa infatti è comparso su Instagram con la Hilton. Lo scatto aveva fatto un po’ di rumore tra i fan. Tanti pareri entusiasti, ma anche qualche mugugno, visto che in quel periodo sembrava ancora sorreggersi la storia con Giulia. E chi aveva puntato il dito, aveva sostenuto che Damante avesse peccato di poco buon senso nei confronti dell’ex (tralasciando i commenti più beceri) mettendosi in mostra con un’altra donna.

Paris. 💋 A post shared by D A M A (@andreadamante) on Jul 24, 2018 at 12:40pm PDT

Giulia De Lellis e Andrea: amore al tramonto

Pensare a un flirt tra Paris e Damante, naturalmente, è pura fantascienza. Andrea però continua ad andare davvero forte in ambito lavorativo e sotto l’aspetto delle public relations. Non è da meno la sua ex Giulia che qualche settimana fa è volata in America per dei progetti di lavoro futuro. La De Lellis inoltre continua pure in patria a essere richiestissima da brand e sponsorizzazioni varie. Peccato solo che la professione non vada di pari passo con l’amore. Quello, tra i due, sembra definitivamente tramontato.