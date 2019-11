Andrea Damante: è già finita con Viviana Vizzini? Spunta l’indizio

Andrea Damante ha lasciato Viviana Vizzini? Ultimi gossip sul deejay di Verona

AGGIORNAMENTO Andrea Damante ha ripreso a seguire Viviana su Instagram: crisi rientrata? Chi vivrà, vedrà!

Andrea Damante sembra proprio non trovare pace in amore. Poche ore dopo che le foto del deejay veronese in compagnia di Viviana Vizzini hanno fatto il giro del web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smesso di seguire la ragazza su Instagram. Una scelta che non è passata inosservata ai fan del Dama, da sempre molto attenti alle mosse del 29enne. Al contrario di Andrea, Viviana continua ad essere una follower del giovane sui social network. Come mai questa scelta? L’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha già chiuso con la sua nuova fiamma o ha semplicemente scelto di viversi questa nuova relazione nel riserbo più assoluto, lontano da filtri e like? Quel che è certo è che ora nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito gli scatti del settimanale Chi. Segno che, molto probabilmente, un flirt tra Andrea e Viviana c’è stato per davvero e che è ancora presto per parlare di un amore importante.

Viviana Vizzini è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Intanto, dopo il servizio della rivista diretta da Alfonso Signorini, è venuto fuori che anche Viviana Vizzini è stata legata per un breve periodo al mondo di Uomini e Donne, programma tv che ha reso popolare Andrea Damante. Viviana ha preso parte al salotto di Maria De Filippo lo scorso anno: è arrivata in studio per corteggiare i tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Ma la ragazza è stata eliminata da entrambi per scarsa fiducia e per la sua sospetta amicizia con l’altra tronista del Trono Classico, Mara Fasone.

Andrea Damante non ha più ritrovato l’amore dopo Giulia

Dopo la fine della tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis, Andrea Damante non ha più avuto una fidanzata ufficiale al suo fianco. Tanti, tantissimi, flirt e brevi liaison che non sono mai riuscite a trasformarsi in qualcosa di più serio e tangibile.