Andrea Damante, Giulia De Lellis confessa: nuove dichiarazioni sulla loro rottura

Giulia De Lellis torna a parlare della fine della storia con Andrea Damante: le ultime dichiarazioni di lei

È ormai finita da diverso tempo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis eppure, ad oggi, la loro storia continua a fare notizia sui giornali e i siti di gossip. Gli ultimi a chiedere all’ex corteggiatrice di Andrea, in queste ore, sono stati quelli di VanityFair.it a Venezia (dove Giulia è stata ospite in questi giorni). Come ha reagito la De Lellis? Ebbene, l’ex volto noto di Uomini e Donne, interpellata sull’argomento, non si è certo tirata indietro, anzi, ha pure rilasciato nuove dichiarazioni su di lei e il suo ex.

Giulia De Lellis, nuove dichiarazioni su Andrea Damante e la fine del loro amore: “Difficile a prescindere”

Come è stato affrontare, soprattutto pubblicamente, la fine della sua relazione con Andrea Damante? “Chiudere una storia è difficile a prescindere, soprattutto se è una storia importante” ha dichiarato Giulia “In più, nel nostro caso, abbiamo dovuto dare spiegazioni anche a coloro che ci hanno sempre sostenuti e seguiti”. I fan di Andrea e Giulia che continuano a sperare in un ritorno di fiamma, inoltre, pare che oggi dovranno tenere conto anche delle ultime parole dell’influencer romana che, a tal proposito, ha dichiarato di volersi concentrare solo sul lavoro e di aver messo in “stand by” la sua vita sentimentale.

Andrea Damante in vacanza con un’altra donna: dopo Giulia De Lellis di nuovo innamorato?

Pochi giorni prima, sempre al Festival di Venezia, Andrea Damante aveva speso solo belle parole nei confronti di Giulia. Se sia ancora innamorato di lei noi, ovviamente, non possiamo saperlo. Certo è che le foto di lui in barca in compagnia di un’altra donna, pubblicate sull’ultimo numero di Spy, sembrerebbero suggerire il contrario. La ragazza con lui è solo un flirt estivo o, forse, è la chiara e lampante dimostrazione che tra Damante e la De Lellis, oggi, è ufficialmente finita?