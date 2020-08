Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’intervento della madre del deejay

Da giorni Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ad essere chiacchieratissimi per via della crisi sentimentale che li ha investiti. Inizialmente alcune voci della cronaca rosa hanno parlato addirittura di rottura già avvenuta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, è così intervenuta chiarendo che il capolinea sentimentale non si è ancora consumato, ammettendo però che il periodo attraversato con il deejay veronese è tutt’altro che roseo. In mezzo al chiacchiericcio si è infilato un bisbiglio che ha sussurrato che una delle cause della crisi in corso sarebbe quella che vedrebbe Giulia in rotta di collisione con la madre del compagno, Valentina. L’indiscrezione non è stata supportata da alcuna tesi, ma è comunque circolata. Ora è la stessa Valentina a intervenire sul punto, mettendo a tacere lo scomodo rumor e facendo chiarezza.

La mamma di Damante scrive a Giulia De Lellis: nessun contrasto

Giulia e Andrea riflettono ed evitano di mostrarsi pubblicamente insieme. Stessa cosa vale per i social dove non si sono più fatti vedere affiatati. Tuttavia i loro profili continuano a essere movimentati, per via delle loro sponsorizzazioni. L’ultima la De Lellis l’ha fatta per Atelier Eme, al quale ha prestato la sua immagine infilandosi un raffinato e candido abito. E chi si è fatto vivo sotto al post Instagram dell’influencer? Migliaia di fan (come al solito) ma pure Valentina la mamma di Damante. “Bellissima come sempre”, ha scritto la donna. Un intervento che chiarisce molte cose: prima di tutto che la De Lellis e la ‘suocera’ non sono assolutamente in pessimi rapporti come qualcuno ha sostenuto. Secondo, con il deejay sembra che non sia accaduto nulla di grave (difficilmente altrimenti Valentina si sarebbe permessa di rilasciare un simile commento).

Giulia e Andrea sulle orme di Belen e Stefano?

Al momento è inutile fare pronostici sulla storia di Andrea e Giulia. Il periodo, per quel che riguarda la relazione, è delicato, come ormai è noto. Resta da capire se c’è spazio per ricucire oppure se sono emerse dinamiche di coppia non risolvibili. I Damellis seguiranno le orme di Stefano e Belen? Chissà…