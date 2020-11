Andrea Damante, dopo la batosta sentimentale innescata dalla rottura con Giulia De Lellis (attualmente l’influencer sta frequentando il rampollo di casa Beretta, Carlo), pare che si stia consolando con un’attrice e modella 18enne, Elisa Visari. Diversi gli indizi che portano a pensare che il deejay veronese abbia iniziato una liaison con la giovane.

I due, come testimoniano alcune loro ‘mosse’ social, si troverebbero in questi giorni nel medesimo luogo, vale a dire in Trentino, in compagnia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Non solo: Elisa si è ripresa in alcune Stories Instagram con uno spitz di Pomerania, cioè il cucciolo che Damante ha preso nei mesi scorsi (teneri alcuni scatti e Stories in cui si mostrò con il cane e l’allora fidanzata De Lellis).

Se quindi Giulia ha trovato ristoro con Carlo, pare che anche Damante non se ne sia stato con le ‘mani in mano’ di recente.

Chi è Elisa Visari

Elisa Visari ha 18 anni. Nonostante la giovane età si sta imponendo come attrice e modella. A breve la vedremo nei panni di una ballerina nella fiction La luce dei tuoi occhi (in arrivo probabilmente su Mediaset nel 2021), accanto ad Anna Valle. Ha anche recitato nel film Dietro la notte, opera prima di Daniele Falleri, un thriller con Stefania Rocca. E ancora ha preso parte a due importanti film italiani: A casa tutti bene e Gli anni più belli, entrambi firmati dalla regia di Gabriele Muccino.

Il contatto per entrare nel cast delle due pellicole del pluripremiato regista è giunto dopo che a 15 anni – come la stessa attrice ha spiegato a Marie Claire – è entrata in un’agenzia a Roma e si è iscritta a una scuola di recitazione. Così la Visari sul suo arruolamento nella squadra di A casa tutti bene:

“Gabriele Muccino stava cercando una ragazza per il suo film, non la trovava da mesi e quindi la mia agenzia ha proposto anche le ragazze che ancora frequentavano i corsi e sono stata presa”. https://www.instagram.com/p/CGVcVjijWRy/

Un allettante trampolino di lancio, sfruttato nel migliore dei modi tanto che Muccino l’ha poi richiamata per lavorare a Gli anni più belli. Sull’artista romano classe 1967, Elisa ha speso parole di stima e ammirazione, definendolo “una persona fantastica, sia umanamente sia sul lavoro”. Inoltre la modella ha rimarcato quanto sia stato prezioso per la sua formazione professionale calcare il medesimo set di attori affermati come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudia Gerini e altri artisti quotati.