Andrea Damante e Monte, che feeling! Il ‘gelo’ del passato e i rapporti oggi

Francesco Monte e Andrea Damante, che feeling! Il ‘gelo’ del passato e i rapporti attuali

Francesco Monte e Andrea Damante sono di nuovo insieme per una campagna pubblicitaria. Il loro rapporto, caratterizzato da diversi alti e bassi, è sempre stato un mistero agli occhi del pubblico. Prima del Grande Fratello, che vide protagoniste le loro ex fidanzate Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, tra i due non scorreva buon sangue. Poi c’è stato un riavvicinamento proprio durante quel periodo, quando i due si fecero vedere insieme in procinto di guardare una puntata del GF. Da allora gli screzi sembrano essersi calmati per dare spazio ad un’amicizia. Ora la coppia Damante-Monte ritorna sulla scena per una campagna di moda. Il modello tarantino ha condiviso sul suo profilo instagram delle stories in cui si trova con Damante. Tra i due sembra infatti esserci un bellissimo feeling: scherzano, ridono e sembrano grandi amici di vecchia data. Come la mettiamo con l’amicizia tra Moser e Damante?

Monte e Damante non sono sempre stati in sintonia: i battibecchi sui social

Tra i due modelli non c’è sempre stato un grande rapporto. Nel periodo in cui Damante era ancora fidanzato con Giulia De Lellis, Francesco Monte non aveva speso belle parole nei confronti della coppia. Sui social spesso si assisteva a botta e risposta a suon di storie e commenti pungenti. Stando a quanto raccontato da Cecilia Rodriguez nel 2017, Francesco e Andrea erano vecchi amici e tra i due c’era un rapporto di stima reciproca, soprattutto durante il trono di Damante. Dopo la scelta, il dj veronese lo avrebbe trattato come uno sconosciuto, snobbandolo in diverse occasioni. Questo comportamento avrebbe incattivito Monte, causando così le liti sul web.

Francesco Monte è amico di Andrea Damante: come la mettiamo con Moser?

L’unica curiosità in tutta quest’armonia è l’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser. Monte, infatti, ha chiuso la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez proprio per colpa di Moser, che la conquistò tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip. Probabilmente Damante riesce a tenere separate le amicizie ed eviterà di mettere in contatto i due. A meno che ci sia stata una riappacificazione anche tra il trentino e il pugliese. Questo si che sarebbe uno scoop.