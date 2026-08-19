Andrea Damante e Elisa Visari, voci di crisi e verità: cosa è successo dopo la nascita del figlio

Andrea Damante ed Elisa Visari tra circa un mese festeggeranno il primo compleanno del figlio Liam. Sulla coppia, dopo la venuta alla luce del bebè, sono circolate indiscrezioni ‘allarmanti’. C’è chi ha parlato di crisi dopo il parto dell’attrice. Qualcuno si è anche spinto a sostenere che la relazione si stesse avviando verso il capolinea. Tutte voci che sono state smentite ‘plasticamente’ nelle scorse ore dai diretti interessati che, su Instagram, hanno diffuso un video tenero. Nel filmato hanno immortalato i primi passi mossi in autonomia dal piccino che, mentre si trovava in un giardino, ha iniziato a camminare. In particolare, mamma Elisa ha lasciato che Liam percorresse pochi metri da solo. Il bimbo si è poi fiondato tra le braccia del papà.

Andrea Damante ed Elisa Visari: nessuna crisi

Dunque nessuna crisi tra il deejay veronese e l’attrice, figuriamoci una rottura. Lontani da occhi indiscreti, coltivano la loro relazione vedendo crescere il loro frutto d’amore. I due fanno coppia dal 2020. Non sempre tutto è filato per il verso giusto. In questi sei anni, infatti, hanno dovuto affrontare anche momenti di forte crisi sentimentale. Ma alla fine si sono sempre ricongiunti. Oggi appaiono più solidi che mai.

Damante genitore con l’ex Giulia De Lellis

Prima di legarsi a Visari, Damante ha vissuto una lunga e chiacchieratissima storia d’amore con Giulia De Lellis. Si conobbero a Uomini e Donne. Lui era un tronista, lei gli faceva la corte. Uscirono insieme dal programma e fecero sognare migliaia di fan. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi il ‘terremoto’: De Lellis lasciò il deejay e rivelò di essere stata tradita ripetutamente. Sulla vicenda ci ha anche scritto un libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Oggi l’influencer laziale ha una relazione con il rapper Tony Effe. Anche loro sono diventati genitori nei mesi scorsi, accogliendo la piccola Priscilla. A differenza di Damante e Visari, De Lellis e il cantante hanno deciso di non mostrare per il momento il viso della piccola sui social.